Roma, Napoli, Messi e Moto Gp: le ultimissime

Mourinho perde Sanches. Garcia: “Dobbiamo vincere a Bologna”. Messi si ferma per infortunio. La griglia di partenza della Moto Gp inIndia

ROMA - Tegola per il tecnico della Roma Mourinho che perde Sanches: confermate le sensazioni non positive del tecnico nel post partita di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol. Dopo i venti minuti in campo, l'infortunio e la sostituzione, è arrivato il responso per il 26enne portoghese: lesione muscolare di primo grado alla coscia destra che lo terrà fuori per due settimane. Sanches salterà quindi tre partite, contro Torino, Genoa e Frosinone. È il secondo problema muscolare in questo avvio di stagione.

Il Napoli dopo la vittoria in Champions in casa del Braga è pronto a rituffarsi in campionato. Obiettivo tornare ai tre punti a Bologna, dopo la sconfitta con la Lazio e il pari di Marassi contro il Genoa di sabato scorso. Il tecnico Garcia alla vigilia sfida i rossoblù: “Dobbiamo recuperare fuori i punti persi contro al Lazio, sapendo che il Bologna è una buona squadra, con un buon allenatore, io lo ammiravo da giocare e sono contento stia facendo bene anche da tecnico. E' una squadra che gioca, ha qualità, ma non cambia nulla per noi, dopo 4 giorni è importante il recupero per stare bene ed a parte alcuni giocatori che devono tornare al 100% è tutto normale".

Leo Messi salterà anche la prossima partita contro l'Orlando City. L'attaccante dell'Inter Miami era uscito a fine primo tempo nel corso della sfida vinta 4-0 contro il Toronto di Lorenzo Insigne (che ha scatenato la rabbia dei suoi vecchi tifosi per un post-dedica per l'argentino). Proprio l'ex azzurro si avvicinò alla Pulce per sincerarsi sulle sue condizioni di salute.

Marco Bezzecchi partirà in pole position nel Gran Premio d'India, 13esimo appuntamento (su 20) del motomondiale della motoGp in programma domani sul circuito di Buddh. Il pilota italiano della Mooney VR46, girando in 1'43"947, ha preceduto nelle qualifiche lo spagnolo della Prima Pramac Jorge Martin (+0"043) ed il connazionale della Ducati, campione del mondo in carica e leader della classifica assoluta, Francesco Bagnaia (+0"256). Luca Marini (Mooney VR46), ieri il più veloce nelle libere, inaugura la seconda fila con il quarto crono (+0"268) davanti agli spagnolo della Repsol Honda Joan Mir (+0"507) e Marc Marquez (+0"522).