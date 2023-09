Lazio, Juventus, Milan e Roma: le ultimissime

Il Monza ferma la Lazio. Tonfo dei bianconeri a Reggio Emilia. Leao regala i tre punti ai rossoneri. Juric sfida Mourinho

ROMA – La Lazio non va oltre l'1-1 contro il Monza allo stadio Olimpico. Sblocca Immobile su calcio di rigore al 36' Gagliardini trova il pareggio. Mai in partita i biancocelesti hanno confermato di essere in grande difficoltà soprattutto in fase difensiva. Male i due nuovi acquisti Guendoncere. A fine partita la civile contestazione della Curva Nord.

Primo ko stagionale della Juventus, sconfitta 4-2 dal Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Inizio aggressivo dei bianconeri, ma il Sassuolo colpisce con Laurienté al 12' grazie a una 'papera' di Szczesny. La Juve pareggia con l'autorete di Vina ma a fine primo tempo Berardi riporta avanti i suoi. Dopo l'ora di gioco Laurienté si divora il tris e Vlahovic il pareggio. Al 78' lo trova Chiesa, ma subito dopo Pinamonti firma il 3-2 e nel recupero clamoroso autogol di Gatti che vale il poker per gli emiliani che agganciano l'Atalanta al 10° posto in classifica con 6 punti, mentre i bianconeri restano fermi a quota 10 in 4/a posizione.

Un gol di Rafael Leao all'ottavo minuto ha regalato il Milan il successo sull'Hellas Verona e il momentaneo aggancio all'Inter in vetta alla classifica, dopo la batosta subita nel derby. L'attaccante portoghese, capitano per l'assenza di Calabria, ha approfittato di un'incertezza della retroguardia e si e' involato verso la porta depositando all'angolino sull'uscita di Silvestri. I rossoneri, con 12 punti in 5 giornate, agganciano momentaneamente in vetta l'Inter che domani alle 12,30 giocherà a Empoli.

Dopo le vittorie ottenute contro Genoa e Salernitana, i granata sono alla ricerca del terzo successo consecutivo, un traguardo che il Toro non è ancora riuscito a centrare con Juric in panchina: "Per una squadra di livello medio, come siamo noi, non è facile vincere tre partite di fila”. Così sulla Roma: “Sono in un buon momento, si sono sbloccati grazie alle vittorie contro l'Empoli e in coppa. Inoltre hanno diverse opzioni a disposizione. Hanno un'ottima difesa e giocatori tosti come Mancini e Cristante".