Inter, Germania, formula uno e Moto Gp: le ultimissime

Inter a punteggio pieno. Scontri tra tifosi ad Amburgo. Verstappen trionfa in Giappone. Bezzecchi vince in India

ROMA - L'Inter espugna lo stadio dell'Empoli e con una rete di Dimarco al 51esimo fa suo il match e si consolida in testa alla classifica con 15 punti in 5 partite lasciando a tre lunghezze i 'cugini' milanisti, a 4 la 'sorpresa' Lecce e a 5 i rivali della Juventus. Crisi nera per l'Empoli che con 5 sconfitte in altrettante partite resta a =, ultimo in classifica. C'è però una tegola per Inzaghi che perde Arnautovic per un guaio muscolare, gli esami faranno chiarezza sui tempi di recupero.

Marco Bezzecchi ha trionfato nel Gran Premio dell'India dominando la corsa dal primo all'ultimo giro. Il pilota del team Mooney VR46, in sella alla Ducati, ha battuto lo spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin e il francese della Yamaha Fabio Quartararo. La caduta di 'Pecco' Bagnaia (Ducati Lenovo), a otto giri dal termine, rappresenta un duro colpo per il mondiale piloti: ora Martin è a soli tredici punti dal piemontese, mentre Bezzecchi dista 44 lunghezze.

Max Verstappen ha trionfato in Giappone davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Nando Norris. La Ferrari di Leclerc ha concluso la gara al quarto posto. Verstappen vincendo sul circuito di Suzuka il Gran Premio del Giappone, ha anche regalato alla Red Bull il sesto titolo costruttori della sua storia. Dietro il campione del mondo, che partiva in pole position, le McLaren del britannico Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri, al suo primo podio in carriera. Quarta la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, quinto il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), sesta l'altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz.

Tensione ad Amburgo al termine della partita della seconda divisione tedesca vinta per 3-1 dai padroni di casa del St. Pauli contro lo Schalke 04. I tifosi ospiti, delusi dal ko della loro squadra che ha fatto appena sette punti in altrettante partite e si trova in zona retrocessione, hanno scavalcato il divisorio e hanno invaso la tribuna occupata dai sostenitori rivali. Quattro steward sono rimasti feriti prima che intervenisse la polizia a ricacciare indietro i tifosi arrivati da Gelsenkirchen. Successivamente ci sono stati scontri anche all'esterno dello stadio dove gli ultra' dello Schalke hanno lanciato oggetti contro gli agenti.