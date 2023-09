Roma, Napoli, Atalanta e Fiorentina: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Zapata risponde a Lukaku. Il Napoli fa 0-0 a Bologna. Vincono Atalanta e Fiorentina

ROMA – Si chiude con il pareggio 1-1 della Roma a Torino contro i granata la quinta giornata del campionato di Serie A. I gol tutti nella ripresa con i giallorossi che passano in vantaggio grazie alla rete di Lukaku al 23' , il pareggio a 5' dalla fine porta la firma di Zapata. La squadra di Josè Mourinho sale così a 5 punti in classifica insieme al Monza. La prossima sfida sarà contro il Genoa giovedì 28 settembre alle 20.45.

Il Napoli di Rudi Garcia impatta contro il Bologna, Osimhen sbaglia un rigore a venti minuti dalla fine poi viene sostituito e si arrabbia. Risultato finale a reti bianche al Dall'Ara contro un Bologna messo bene in campo. Ma i campioni d'Italia subiscono un altro stop e il distacco dall'Inter capolista sale a 7 punti. Inoltre dopo Kvaratskhelia, l'allenatore francese riesce a far arrabbiare anche un altro degli eroi dello scudetto, l'attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Seconda vittoria interna per l'Atalanta. I nerazzurri s'impongono 2-0 nel match casalingo contro il Cagliari, decisive le reti di Lookman e Pasalic. Buona prova da parte degli orobici, ora a quota 9 punti, prestazione da cancellare per la squadra di Ranieri, arrivata a Bergamo in emergenza (assenti a causa di un virus Pavoletti, Di Pardo e Jankto).

Con un gol di Martinez Quarta al 32' e di Bonaventura nei minuti di recupero, la Fiorentina, reduce dalle fatiche di Conference League, liquida la pratica Udinese e aggancia la Juventus al quinto posto della classifica. Giornata no per i friulani che in casa creano molto ma sprecano davvero troppo: dopo cinque partite di campionato, i ragazzi di Sottil sono ancora a caccia di una vittoria.