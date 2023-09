Napoli, Lazio, Juve e Djokovic: le ultimissime

Dopo la gara contro il Genoa, pareggiata 2-2, è diventato di tendenza sui social #Garciaout con diversi messaggi negativi rivolti all'allenatore del Napoli. Lo stesso Garcia, dopo il pari col Bologna, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa, ha commentato l'hashtag: "Non è che potete solo ascoltare una minoranza urlante, perché c'è una maggioranza che è dietro la squadra”.

La Juve vuole a tutti i costi rialzarsi dopo lo scivolone in campionato in casa del Sassuolo. Occasione importante per il riscatto, domani all'Allianz Stadium nel turno infrasettimanale, contro un Lecce che è partito fortissimo. Gatti? Non ho ancora deciso. Gatti ha 26 partite nella Juventus e deve rimanere sereno e tranquillo".

"Non c'è evidenza". Questa la frase con cui Irrati dalla sala Var ha dato l'ok a Maresca per convalidare il gol di Vlahovic contro la Lazio, che ha portato la Juve sull'1-0 nel match poi vinto 3-1 contro i biancocelesti. La conversazione tra i due è stata trasmessa su Dazn nella prima puntata del nuovo format 'Open Var', durante 'Sunday Night Square' insieme al designatore Gianluca Rocchi.

Fresco vincitore del suo Slam numero 24 agli Us Open del 2023 Djokovic è tornato a far parlare di se rilasciando alcune dichiarazioni che stanno già facendo discutere. Il campione serbo, durante una riunione dell'Associazione Giocatori Professionisti, ha infatti duramente criticato l'ATP in riferimento ai salari dei giocatori. "All’inizio si hanno delle problematiche finanziare enormi, con il rischio di essere in un torneo e saltare quello successivo per mancanza di fondi. Capisco perfettamente la fatica di chi è agli inizi: gli atleti hanno da pagare anche i fisioterapisti, i viaggi, gli allenatori e i campi di allenamento, non è facile”.