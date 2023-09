Inter, Juve, Fiorentina e arbitri: le ultimissime

Brutte notizie per Marko Arnautovic. L'attaccante dell'Inter, infortunatosi nel finale della gara contro l'Empoli, è stato sottoposto oggi ad una visita di controllo. Al termine della quale, il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato ufficiale, spiegando l'entità dell’infortunio. "Marko Arnautovic - ha scritto l'Inter sul proprio sito - si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio di ieri nella gara contro l’Empoli. Per l’attaccante nerazzurro distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane".

Dopo essere tornati a tifare nell'ultima sfida casalinga con la Lazio, la Curva Sud della Juventus riprenderà lo scipero del tifo in occasione della gara contro il Lecce. I gruppi del tifo organizzato bianconero hanno spiegato la loro decisione attraverso un comunicato: "Dopo l’incredibile partecipazione e spinta allo Stadium viste contro la Lazio, la Curva bianconera non ci sarà per il match di domani contro il Lecce. La Juventus dovrà fare a meno del calore immenso ed incredibile dei suoi Ultras. La motivazione è sempre la stessa: nulla è cambiato allo Stadium. Le assurde limitazioni e gli stupidi divieti continuano a rendere la vita impossibile al cuore pulsante del tifo bianconero. Niente striscioni, niente tamburi, niente megafoni, niente bandiere: così è davvero impossibile andare avanti. Alcuni ragazzi hanno persino preso multe per poter tifare.

Si rivela ancor più grave del temuto l'infortunio subito ieri dal brasiliano Dodo nei primi minuti della partita Udinese-Fiorentina: gli accertamenti a cui è stato sottoposto oggi il terzino viola hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che necessita di correzione chirurgica. La sede e la data dell'intervento, fa sapere il club attraverso una nota ufficiale, saranno decise nelle prossime ore.

Antonio Giua di Olbia è l'arbitro designato per Juventus-Lecce, anticipo della sesta giornata di andata del campionato di serie A in programma domani alle 20.45. Cagliari-Milan, in programma mercoledì alle 18.30 sarà diretta da Federico La Penna di Roma 1, mentre per Inter-Sassuolo (mercoledì ore 20.45) è stato designato Luca Massimi della sezione di Termoli. Daniele Orsato di Schio dirigerà invece Genoa-Roma, uno dei posticipi di giovedì.