Napoli, Gattuso, Montella e rugby: le ultimissime

ROMA - Dopo il caso sollevato dall'agente del nigeriano Roberto Calenda per un video postato dal Napoli su Tik Tok e poi rimosso in cui il giocatore si ritiene preso in giro per il rigore sbagliato nell'ultima giornata di campionato a Bologna, arriva anche il gesto del 24enne attaccante che nella notte rimuove dal suo profilo Instagram quasi tutte le foto con la maglia del Napoli e decide di non seguire più il profilo social del club per poi ripensarci qualche ora dopo, infatti Osimhen oggi segue il Napoli su Instagram.

Gennaro Gattuso è pronto a tornare in panchina. Dopo l'esperienza di Valencia, Ringhio guiderà il Marsiglia, squadra storica del calcio francese, in cerca di una figura autoritaria come quella dell'italiano per riportare equilibrio nell'ambiente. Reduce dal difficile addio di Marcelino e dalla sconfitta con il PSG per 4-0 nell'ultimo turno, la squadra si trova in ottava posizione a -4 dalla vetta.

Vincenzo Mont ella invece è il neo ct della Turchia ed oggi è stato presentato: “"In questi due anni vissuti in Turchia - ha detto Montella in conferenza stampa - ho imparato a conoscere i sentimenti della gente, la cultura turca che si avvicina moltissimo a quella del posto dove ho trascorso la mia infanzia, sono nato e cresciuto in un Paese vicino Napoli, a Pomigliano d'Arco, e devo dire che la cultura è molto simile". "Bisogna avere grande senso di appartenenza ed essere consapevoli di avere la responsabilità di rappresentare un Paese non soltanto una squadra di calcio", ha aggiunto l'Aeroplanino.

Come preannunciato alla vigilia, quella del 29 settembre sarà una sfida da dentro o fuori, e Italia e All Blacks schierano il meglio a propria disposizione: le formazioni che scenderanno in campo si giocheranno la possibilità di accedere ai quarti della Rugby World Cup 2023. In teoria, gli Azzurri avrebbero comunque una seconda possibilità contro la Francia (legata però a diversi calcoli tra possibili bonus e differenze punti), per la Nuova Zelanda non ci saranno invece prove d'appello: se perde è fuori.