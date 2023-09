Roma, Fiorentina, Bologna e Messi: le ultimissime

La 6ª si chiude con Genoa-Roma, Frosinone-Fiorentina e Monza.-Bologna. Messi ancora fermo per infortunio

ROMA – Si chiude con tre posticipo la 6ª giornata del campionato di calcio di serie A la Roma alle 20.45 sarà di scena a Marassi contro il Benoa. Prima alle 18.30 Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna. Le probabili formazioni.

Senza la sua superstar Lionel Messi, infortunato, l'Inter Miami ha perso mercoledi' nella finale della Coppa degli Stati Uniti contro la Houston Dynamo (2-1), nel suo stadio di Fort Lauderdale (Florida). Dopo la vittoria in Coppa di Lega ad agosto, l'Inter Miami non e' riuscita a vincere un secondo trofeo, ostacolata dall'assenza in campo delle ex stelle del Barcellone, Lionel Messi e Jordi Alba. Non e' chiaro lo stato fisico di Messi, presente in tribuna mercoledi' sera, visto che e' tornato dalle selezioni di inizio settembre con "affaticamento muscolare", secondo il suo allenatore Gerardo "Tata" Martino. Il campione del mondo argentino, 36 anni, da allora ha giocato solo 37 minuti contro Toronto il 20 settembre, saltando tre partite.