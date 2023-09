Napoli, Roma, Barcellona, e Salernitana: le ultimissime

De Laurentiis ha rifiutato il tapiro di Striscia la Notizia. Sabatini: "Volevo Bielsa alla Roma". Terremoto nel Barcellona. Ore decisive per Sousa

ROMA - Aurelio De Laurentiis non ha accettato il Tapiro di Striscia la notizia. In mattinata alla stazione Termini di Roma, l’inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, ha provato a consegnare il famoso premio della trasmissione al presidente del Napoli dopo le polemiche degli ultimi giorni per il caso social scoppiato per Osimhen. Il numero uno azzurro non lo ha voluto accettare e ha proseguito dritto per la sua strada.

"Chiacchiere per portare Bielsa alla Roma? Sì, è assolutamente vero". Così Walter Sabatini, intervistato ai microfoni di 'Cronache di spogliatoio', svela un incredibile retroscena di mercato che lega il tecnico argentino e il club giallorosso. "Mi ero messo in testa di portarlo alla Roma ed era un'ottima idea", sottolinea Sabatini che poi aggiunge: "Ci siamo incontrati con Marcelo a Madrid. Lui mi ha dato appuntamento a un numero civico per evitare un posto pubblico: si è fatto trovare seduto su una panchina e ha iniziato a parlare. Non credo di aver mai visto una passione come quella che ho visto in Marcelo Bielsa", svela Sabatini.

I 7,5 milioni di euro che il Barcellona ha versato a José Maria Enriquez Negreira, ex vice-presidente del Comitato Tecnico degli Arbitri per 17 anni, costituiscono un reato. Questo è quanto sostiene Joaquin Aguirre, titolare del tribunale investigativo numero 1 di Barcellona, che ha accusato il club catalano di corruzione, come riportato da 'El Debate'. Sono stati accusati anche Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, lo stesso Negreira e suo figlio. Come spiegato su 'El Confidencial', la corruzione è "un tipo di reato che non richiede la prova dell'adulterazione di soggetti specifici e che prevede pene più gravi del reato di corruzione tra privati finora attribuito".

Potrebbe costara cara a Paulo Sousa la sconfitta rimediata ieri dall'Empoli. La Salernitana starebbe valutando in questa ore, infatti, un possibile esonero del tecnico. Dopo l'1-0 di ieri, i calciatori si sono confrontati con i tifosi, delusi e rabbiosi per la partita persa in Toscana. Il club granata non sa più vincere e la posizione di Sousa sembra sempre più a rischio. Dopo un'estate complicata, Paulo Sousa e la sua Salernitana hanno cominciato nel peggiore dei modi la stagione. Tre pareggi in sei partite, solo 4 gol fatti e 10 subiti, che stanno cancellando il brillante girone di ritorno del passato campionato, che aveva portato Sousa ad essere accostato anche ad altri club.