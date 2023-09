Roma, Lazio, Fiorentina e Bologna: le ultimissime

Frattura al naso per Romagnoli. Due pareggi nelle gare del pomeriggio

ROMA – Nel posticipo della 6ª giornata del campionato di calcio di Serie A pesante sconfitta della Roma che a Marassi contro il Genoa crolla 4-1. Sblocca Gudmundsson al 5', al 22' arriva il pareggio giallorosso con Cristante ma è un fuoco di paglia: prima dell'intervallo Retegui riporta avanti i rossoblù che nella ripresa dilagano con Thorsby e Messias.

Pari per 1-1 tra Frosinone e Fiorentina in uno dei posticipi del turno infrasettimanale. Viola avanti nel primo tempo con un bel colpo di testa di Nico Gonzalez al 19', subito titolare al rientro dall'infortunio. Nella ripresa i gialloazzurri tornano in campo con più convinzione e trovano il gol dell'1-1 con Soulé, bravo a battere l'incolpevole Terracciano, su assist del neo entrato Caso.

Pareggio a reti bianche tra Monza e b allo U-Power Stadium in una gara nervosa, che nel finale ha visto l'espulsione tra gli ospiti di Saelemekers per seconda ammonizione. Le occasioni migliori nel primo tempo con Orsolini per i rossoblu' e Ciurria per i padroni di casa.

Problemi per il tecnico della Lazio Maurizio sarri che deve fare i conti con la frattura composta delle ossa nasali di Alessio Romagnoli rimediata contro il Torino. Il difensore biancoceleste, che ha concluso ugualmente la partita, si è sottoposto oggi ai controlli in clinica Paideia e le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore. La speranza del tecnico è di rivederlo subito in campo sabato contro il Milan a San Siro.