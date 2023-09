Roma, Napoli, Moto Gp e golf: le ultimissime

Mourinho: “La mia partenza peggiore”. Osimhen si riavvicina al Napoli. Libere della Moto Gp in Giappone. Al via la Ryder Cup

ROMA - "La peggior partenza della Roma da quando ci sono i tre punti ma anche la peggior partenza della mia carriera": lo ha sottolineato Jose' Mourinho dopo la netta sconfitta a Marassi con il Genoa. Partita "iniziata male ma poi abbiamo reagito bene", ha affermato il tecnico giallorosso ai microfoni di Sky ricordando anche i tanti infortuni come "quello di Llorente che ha cambiato peggiorandola la struttura della squadra", e l'assenza di giocatori importanti come Smalling. In certe condizioni "servirebbero maggior solidità e spirito di squadra", ha osservato.

Il Napoli non voleva offendere, dileggiare o deridere Osimhen: la sintesi del comunicato diffuso ieri in merito al Socialgate, il caso dei due video pubblicati sull’account TikTok del club dedicati a Osi e che hanno profondamente irritato Osi, è questa. E a quanto pare Victor ha apprezzato il contenuto e soprattutto il segnale della società: il modo migliore per continuare a correre e segnare in campionato e in Champions alla vigilia della trasferta di Lecce, in programma domani, e con la prospettiva della grande notte di martedì con il Real al Maradona.

Lo spagnolo Jorge Martin è stato il più veloce nelle prime prove libere MotoGp del Gp del Giappone 2023. Lo spagnolo della Pramac Racong ha girato in 1'45''192 sul tracciato di Motegi. Dopo aver realizzato il miglior tempo, liberino è stato protagonista di una caduta. Secondo tempo per Augusto Fermandez, in sella ad una Tech 3. Terzo crono per la Ducati VR46 di Marco Bezzecchi, seguito dalla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia.

Parliamo di gol partita via questa mattina la 44a Ryder Cup al Marco Simone con la sfida tra la coppia Rahm-Hatton per il Team Europe contro quella Usa formata da Scheffler-Burns. A seguire toccherà alla coppia Viktor Hovland e Ludvig Aberg contro gli statunitensi Max Homa e Brian Harman. La terza sfida di giornata sarà quella tra Shane Lowry e Sepp Straka contro Rickie Fowler e Collin Morikawa. Menre l'ultimo match vedrà Rori McIlroy e Tommy Fleetwood sfidare gli statunitensi Xander Schauffele e Patrick Cantlay.