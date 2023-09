Serie A, Roma, Monza e Nizza: le ultimissime

Massa arbitra la Lazio, Marchetti la Roma. Mourinho: "Non ho dormito". Papu Gomez al Monza. beka Beka minaccia di suicidarsi

ROMA - Sarà Luca Pairetto a dirigere Lecce-Napoli, anticipo della settima giornata di Serie A in programma sabato alle 15.. Alle 18 a San Siro in programma Milan-Lazio che è stata affidata a Davide Massa di Imperia, mentre alle 20.45 l'Inter sarà impegnata all'Arechi di Salerno nell'ultimo anticipo del sabato che sarà arbitrato da Rosario Abisso di Palermo. Atalanta-Juventus sarà diretta da Daniele Chiffi di Padova. Roma-Frosinone affidata a Marchetti di Ostia.

José Mourinho: la soluzione, mai il problema. In un'intervista pubblicata stamattina dai canali social della Roma il tecnico giallorosso svela come reagire alla batosta contro il Genoa: "A Trigoria invece di dormire stanotte (ieri, ndr) devo analizzare ogni dettaglio della partita e poi lavorare con i giocatori. Se non possiamo lavorare in campo perché stiamo giocando sempre e c'è anche stanchezza, dobbiamo analizzare e valutare tutto. Io sono così, dopo questo tipo di partite non mi piace entrare nello spogliatoio e dire cose sull'onda delle emozioni e magari fare affermazioni sbagliate, preferisco avere un altro atteggiamento e analizzare il giorno dopo. Quando non analizzo le cose con loro non mi sento a mio agio ad analizzare le cose con la stampa".

Ora è ufficiale: il 'Papu' Gomez torna in Serie A: l'attaccante argentino, svincolato dopo l'esperienza al Siviglia, ha scelto il Monza firmando fino al termine della stagione. Il 35enne è arrivato in Italia, ora sosterrà le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto. Nella rosa prenderà il posto di Gianluca Caprari, che ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore e dovrà stare fuori almeno 6 mesi.

Dramma a Nizza: Alexis Beka Beka, 22enne centrocampista della squadra locale di calcio di Ligue 1, è salito su un viadotto della A8, vicino alla città della Costa Azzurra, e minaccia di buttarsi di sotto. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e lo psicologo del club, che stanno tentando di dissuaderlo. Il giovane di origini congolesi, 14 partite nella scorsa stagione, sarebbe sconvolto per una delusione sentimentale dopo che è stato lasciato dalla fidanzata.