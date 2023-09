Lazio, Milan, Inter e Nizza: le ultimissime

Parla Claudio Lotito. Pioli teme la Lazio. Frattesi si ferma. In salvo il giocatore francese che voleva buttarsi giù da un ponte

ROMA - "Lazio lanciata dopo il successo con il Torino? Dobbiamo trovare la consapevolezza dei nostri mezzi”. Ne è convinto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che parla all'Adnkronos dopo la vittoria con il Torino e in vista del big match con il Milan: “Anche lo scorso anno siamo partiti un po' a rilento e poi, piano piano abbiamo acquisito quella mentalità giusta, vincente e consapevole dei nostri mezzi". Poi proSegue: "Noi dobbiamo riacquisire la mentalità umile, determinata, volitiva, compatta di un collettivo che all'unisono lavora esclusivamente per raggiungere i risultati tutti insieme”.

"La Lazio gioca insieme da anni. Ha un ottimo allenatore e delle linee di gioco riconoscibili, con grande velocità e grande qualità. Al di là del loro momento sono una squadra forte, un avversario difficile". Cosi' il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match di campionato, in casa, contro la Lazio. Così sulla lotta scudetto: “Sono quattro squadre in lotta per lo scudetto con la Juventus favorita, perché non giocare le coppe ti dà qualche punto in più”.

Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Davide Frattesi per il match di sabato sera in casa della Salernitana. L'Inter, infatti, ha reso noto che il centrocampista "si è sottoposto a esami clinici e strumentali, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un affaticamento muscolare. Gli accertamenti hanno evidenziato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni". Martedi' 3 l'Inter sarà impegnata nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, a San Siro, contro il Benfica.

Dopo diverse ore di dialogo con gli psicologhi ha rinunciato ai suoi propositi suicidi Alexis Beka Beka, il 22enne calciatore del Nizza che era salito su un viadotto della A8, vicino alla citta' della Costa Azzurra, e minacciava di buttarsi di sotto. Beka Beka ha accettato di farsi accompagnare via dai sanitari ed e' stato cosi' possibile smantellare il dispositivo di sicurezza. Il giovane di origini congolesi, 14 partite nella scorsa stagione, sarebbe rimasto sconvolto per una delusione sentimentale dopo che e' stato lasciato dalla fidanzata.