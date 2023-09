Lazio, Napoli e Inter: le ultimissime

Luis Alberto: "Io di un altro calcio". Oggi tre anticipi: Lecce-Napoli, Milan-Lazio e Salernitana Inter

ROMA – In una lunga intervista di Ivan Zazzaroni il centrocampista della Lazio Luis Alberto si è raccontato a cuore aperto e senza filtri con tanti retroscena inediti: “Sono antico e non vedo altri come me. Io e Sarri simili e anche un po’ strani. Senza Milinkovic ho più responsabilità. Ma è Ciro l’immagine della squadra. Amo il calcio di tecnica”. Intanto lunedì arriverà l'annuncio del rinnovo dello spagnolo fino al 2028 che dunque chiuderà la sua carriera con la maglia della Lazio.

Oggi intanto al via la settima di Serie A con tre anticipi: alle 15 il Napoli di scena a Lecce, alle 18 Milan-Lazio mentre ne posticipo l'Inter all'Arechi sfida una Salernitana in crisi.