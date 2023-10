Roma, Juventus, Napoli e Genoa: le ultimissime

Lukaku e Pellegrini stendono il Frosinone. Pareggio a reti bianche tra i bianconeri e l'Atalanta a Bergamo. L'Udinese non riesce più a vincere. Osimhen torna a parlare sui social

ROMA - La Roma batte il Frosinone 2-0 nel posticipo della 7a di Serie A e riprende fiato. I gol uno per tempo: nel primo la sblocca il solito Lukaku, nella ripresa la chiude nel finale Pellegrini. In mezzo gli ospiti hanno giocato la loro gara ma sono stati imprecisi sotto porta. Il classifica la Roma sale a quota 8 punti uno in meno del Frosinone che resta a quota nove.

Nell'anticipo delle 18 Termina senza reti il big match tra Atalanta e Juventus, valevole per la settima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium viene fuori uno 0-0 al termine di un match molto equilibrato e combattuto, in cui non si contano tante occasioni da gol. Ad andarci piu' vicino pero' sono i bergamaschi, che colpiscono una traversa su punizione con Muriel e annesso miracolo di Szczesny, rendendosi molto pericolosi anche nel finale. La squadra di Allegri, priva di Vlahovic e Milik, sale cosi' a 14 punti insieme al Napoli, mentre gli uomini di Gasperini seguono subito dietro a quota 13.

L'Udinese deve ancora rinviare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato ma evita almeno una nuova sconfitta interna. Genoa in vantaggio al 14' con Gudmunsson, pari di Lucca al 23', nuovo vantaggio rossoblu' ancora con Gudmunsson al 41'. Al 1' di recupero l'autogol di Matturro che fissa il punteggio sul 2-2.

"Venire a Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi". Così l'attaccante del Napoli, Victor Osimhen su Instagram, dopo il caos scatenato dal tweet di Roberto Calenda, il suo agente. Il bomber nigeriano cerca così di mettere la parole fine sulle polemiche degli ultimi giorni. "Le accuse contro il popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro i quali hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi”.