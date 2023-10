Lazio, Milan, Serie A e Sinner: le ultimissime

Dopo tanta attesa c'è finalmente l'ufficialità: Luis Alberto ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Lo spagnolo, classe 1992 e in biancoceleste dalla stagione 2016/17, ha firmato il prolungamento fino al 30 giugno 2027.

"La risonanza, a cui si è sottoposto questa mattina il centrocampista Loftus Cheek, ha mostrato un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria. Non sono in programma ulteriori esami, l'evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente": lo fa sapere il Milan.

Colpo esterno del Monza e pari interno del Torino nelle due gare del lunedì (ore 18:30) della 7ª giornata di Serie A. I ragazzi di Palladino superano il Sassuolo al Mapei Stadium grazie alla zampata di Colombo nella ripresa, quelli di Juric non vanno oltre il pari a reti bianche con il Verona.

Dopo il 2-0 a Nishioka Jannik Sinner torna in campo nei quarti dell'Atp di Pechino e vince in tre set contro il bulgaro Dimitrov (4-6, 6-3, 2-6)