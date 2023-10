Roma, Sinner e Mondiale 2030: le ultimissime

Mourinho prepara il turn over per l'Europa league. Sinner vince a Pechino. Infantino annuncia dove si giocheranno i Mondiali di calkcio del 2030

ROMA - Da domani la Roma scenderà in campo con il main sponsor. Il club giallorosso ha infatti stretto un accordo per promuovere il Riyadh Season, il grande festival dell'Arabia Saudita di intrattenimento e sport che da ottobre a marzo richiamerà l'attenzione internazionale per spettacoli ed eventi che avranno luogo nella capitale dello stato arabo.La Roma ha quindi chiuso l'accordo con la General Entertainment Authority (GEA) per incasso biennale di circa 25 milioni di euro (nell'accordo anche due amichevoli).

Intanto vigilia di Europa League per la Roma che domani ospiterà gli svizzeri del servette. Mourinho annuncia turn over: "Faremo qualche cambio. Dybala domani sarà in panchina e non solo lui, ma vogliamo vincere la partita e per farlo dobbiamo avere una squadra in grado di farlo, per questo non sarà un turnover totale". . Di sicuro, anticipa il tecnico giallorosso, a centrocampo giocherà Bove.

Jannik Sinner vince il China Open, Atp 500 che si è svolto sui campi dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino. L'azzurro supera in due set Daniil Medvedev (per la prima volta in carriera) in due set - 7-6 (2), 7-6 (2) - dopo 2 ore e 3' di gioco: il 22enne altoatesino conquista così il suo nono titolo, il terzo nel 2023. Il russo, primatista di vittorie sul duro nel 2023, aveva messo nel mirino il 21° trionfo in 21 città diverse nel circuito Atp: Sinner gli ha inflitto la terza sconfitta in otto finali giocate in stagione.

Sono state ufficializzate le nazioni che ospiteranno i Mondiali di calcio del 2030, che si giocheranno in Marocco, Spagna e Portogallo. La decisione arriva dal Consiglio Fifa, con il presidente Gianni Infantino che ha annunciato la notizia. Inoltre le prime tre gare del torneo saranno disputate in Sudamerica, fra Uruguay, Argentina e Paraguay, per onorare il Centenario della Coppa del Mondo.