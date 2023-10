Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Pedro stende il Celtic. la Roma sfida il Servette, l'Atalanta lo Sporting Lisbona. In Conference Fiorentina-Ferencvaros

ROMA – Tre punti d'oro contro il Celtic. La Lazio rinasce in Scozia, lo fa con un 2-1 sofferto, ma bello perché arrivato ancora negli ultimi secondi. Un gol di Pedro porta i biancocelesti a quota 4 punti in classifica insieme all'Atletico Madrid. Maurizio Sarri, nelle interviste post partita, guarda già oltre: "Speriamo sempre che una vittoria così ci dia fiducia e ci faccia fare prestazioni di alto livello. In campionato abbiamo sbagliato le prime due partite contro squadre che sulla carta erano inferiori la nostra difficoltà nasce tutta da lì".

Oggi tocca alla Roma che in Europa League, seconda giornata, alle 21. sfida in casa gli svizzeri del Servette. Prima alle 18.45 Sporting Lisbona-AtAlanta. La Fiorentina invece in Conference League alle 21 ospiterà il Ferencvaros.