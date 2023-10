Pogba, Atletico Madrid, Serie A e Sinner: le ultimissime

Oggi le controanalisi di Pogba Cambia l'arbitro di Juve-Torino. Alcaraz elogia Sinner

ROMA - È il giorno delle controanalisi per Paul Pogba, trovato positivo al testosterone in un controllo antidoping dopo Udinese-Juventus del 20 agosto scorso. Alla presenza dei legali di parte, oggi verrà esaminato il campione B delle urine del calciatore francese. Se la positività venisse confermata, e con il rischio di una lunga squalifica, la Juventus potrebbe avviare la rescissione del contratto di Pogba per dare spazio di manovra al ds Giuntoli in vista del mercato di gennaio.

C'è una novità importante che riguarda Juventus-Torino, derby in programma sabato alle ore 18 per l'ottavo turno di campionato. Inizialmente il derby della Mole era stato assegnato all'arbitro Antonio Rapuano, ma c'è stato un cambio nella designazione. Il suo posto, infatti, verrà presto da Davide Massa. La sostituzione si è resa necessaria in seguito ad un infortunio muscolare alla schiena.

Nel corso dell’ultima sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Feyenoord al Wanda Metropolitano, diversi spettatori olandesi hanno forzato l’ingresso della zona vip dello stadio. I facinorosi hanno acceso gli animi, accennando una rissa. Il caos generato dalla loro presenza ha richiesto l’intervento della Polizia spagnola che fortunatamente è riuscita a riportare la situazione sotto controllo. La polizia è entrata nella zona vip in tenuta antisommossa e con i manganelli in mano: sei tifosi del Feyenoord sono stati arrestati.

Dopo lo storico successo di Jannik Sinner all'Atp 500 di Pechino dopo aver battuto in finale Medvedev, parla Carlos Alcaraz, battuto in semifinale proprio dall'azzurro, che alla vigilia dell'esordio al Master 1000 di Shanghai ha così commentato la vittoria dell'azzurro: “Non ho visto tutta la finale ma non sono affatto sorpreso. Conosco l'abilità di Jannik, il suo livello. È uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento e può battere chiunque. Onestamente mi aspettavo vincesse, il livello a cui ha giocato è incredibile”.