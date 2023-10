Pogba, Allegri, Napoli e Lotito: le ultimissime

Confermata la positività di Pogba. allegri perde Chiesa e Vlahovic. Garcia risponde all'agente di Mario Rui. Lotito pronto per sponsorizzare Roma Expo 2030

ROMA - Le contro-analisi hanno confermato la positività del centrocampista della Juventus Paul Pogba. Il francese era risultato positivo al controllo anti-doping riscontrata in occasione della partita contro l’Udinese dello scorso 20 agosto e comunicate ufficialmente l’11 settembre. Ora Pogba avrà una settimana di tempo per presentare le proprie memorie difensive, prima di conoscere le tempistiche della squalifica alla quale rischia di andare incontro.

Intanto non arrivano buone notizie nemmeno dall'infermeria per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri che alla vigilia del match contro il Torino annuncia due forfait: “Vlahovic e Chiesa non ci sono ma la squadra sta bene. Yildiz sta bene, tutti i giocatori sono a disposizione per il derby. Abbiamo Kean, Milik e poi a metà campo abbiamo Rabiot che fa gol, Fagioli e Miretti inizieranno a fare gol. Poi i difensori attaccano la porta sulle palle inattive". Così poi su Pogba: "Dispiace per la positività, ma attendiamo l'esito di quello che sarà il continuo. Dire qualcosa ora non serve a niente. Umanamente mi dispiace".

Vigilia di campionato anche per il Napoli che ospiterà al Maradona la Fiorentina, Garcia senza troppi giri di parole va dritto al punto: “Ora siamo terzi, vogliamo blindare un posto tra le prime quattro e per questo dobbiamo battere una squadra che ha saputo iniziare bene la stagione. La formazione non l’ho ancora decisa, per il momento sembrano stare tutti bene”. Poi risponde all'agente di Mario Rui che si è sfogato definendo il tecnico irrispettoso: “"Se rispondo ogni volta che c'è un agente che piange, passerò tutto il mio tempo a farlo”.

“Ma sa che quella della Raggi è proprio una bella idea, a ‘sto punto l’Expo di Roma sulla maglia ce lo mettiamo noi, ci dovrei pensà, quello e SPQR”. Il presidente della Lazio Claudio Lotito torna a commentare l’accordo della Roma con lo sponsor Riyadh Season. “Scusi – dice Lotito al Foglio –, ma se ho capito bene metteranno sulla maglietta della Roma un riferimento alla città che compete con noi per l’Expo, a lei le pare normale? Io non voglio fare polemica con la Roma, gli sponsor servono a tutti, portano soldi, ma uno si deve anche chiedere qual è la finalità di quello sponsor”.