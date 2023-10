Italia, Serie A, Lazio e formula uno: le ultimissime

In Nazionale out Immobile e dentro Udogie. Due pareggi nei primi due anticipi dell'8a di campionato. Lotito: “Pronto a mettere la scritta Spqr sulle maglie”. Verstappen in pole in Qatar

ROMA - L'Italia di Spalletti affronterà Malta in casa (14 ottobre) e Inghilterra in trasferta (17 ottobre) per le qualificazioni a Euro 2024. L'ex tecnico del Napoli ha diramato la lista dei 27 giocatori convocati che faranno parte del gruppo azzurro: spiccano l'assenza di Immobile, la novità Udogie (prima chiamata per lui) e i ritorni di Kean e Bonaventura. Ma non solo: Spalletti ha di fatto operato una piccola rivoluzione, escludendo Politano, Toloi e Spinazzola, non confermando Romagnoli e Casale e ignorando Orsolini, fresco di tripletta con la maglia del Bologna.

Due gli anticipi dell'8a giornata del campionato di calcio di Serie A che anticipa la seconda sosta stagionale per le nazionali. Al Via del Mare è finita 1-1 la sfida tra Lecce e Sassuolo: ospiti avanti con il solito Berardi su calcio di rigore al 22', ci pensa Krstovic a rimettere tutti in parità. Nell'altra sfida sciapo 0-0 tra Empoli e Udinese con i friulani che rimandano ancora una volta la prima vittoria in campionato.

"Io ho a cuore l'interesse e la tutela della mia città e degli abitanti di Roma e del mio Paese, probabilmente gli altri vedono e rincorrono più l'aspetto economico". Lo dice al Tg1 il presidente della Lazio Claudio Lotito commentando l'accordo raggiunto dalla Roma con lo sponsor Ryad Season. Ryad è la città rivale di Roma per ospitare Expo 2030. Lotito conferma la disponibilità a mettere la scritta 'Spqr' sulle maglie biancocelesti e chiama in causa il Campidoglio: "Il fatto stesso che l'amministrazione comunale non abbia trovato nulla in contrario nei confronti dell'altro club, non vedo perché lo debba avere per la Lazio".

Max Verstappen conquista la pole position nel Gp del Qatar. L'olandese della Red Bull gira in 1'23"778 precedendo gli inglesi della Mercedes George Russell (1'24"219) e Lewis Hamilton (1'24"305). Cancellati per track limits i migliori tempi delle due McLaren dell'inglese Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri, che avevano fatto segnare il 2° e 4° tempo. Norris partirà decimo e Piastri sesto. Quarto tempo per lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso che si lascia alle spalle la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che scatterà dal 5° posto.