Roma, Inter, Juventus e Milan: le ultimissime

ROMA - L’avventura di Mourinho in giallorosso è a tempo: secondo quanto scrive il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni sul quotidiano oggi in edicola se l'allenatore domani dovesse perdere col Cagliari di Ranieri, ultimo appuntamento prima della sosta per gli impegni delle nazionali, la parentesi più temuta dagli allenatori a rischio, lo Special andrebbe incontro al licenziamento e la squadra sarebbe immediatamente affidata ad Hans-Dieter Flick, a sua volta esonerato il 10 settembre scorso dalla federcalcio tedesca.

Intanto prosegue l'8a giornata di Serie A oggi in programma altri tre anticipi: alle 15 Inter-Bologna, alle 18 Juventus-Torino chiuderà alle 20.45 Genoa-Milan.