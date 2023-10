Inter, Roma, Juventus e tennis: le ultimissime

ll Bologna ferma l'Inter. Mourinho in silenzio. Elkann vede un futuro roseo per la Juventus. Sinner avanza a Shanghai

ROMA – Siamo al calcio ottava giornata di serie a: nel primo anticipo l'Inter è stata fermata in casa dal Bologna sul 2-2. partenza a mille dei nerazzurri che al 20' sono già avanti 2-0 grazie alle reti di Acerbi e del solito Lautaro Martinez. Gli ospiti però non ci stanno e prima con Orsolini e poi con Zirkzee trovano un insperato 2-2. Domani tocca alle romane con Lazio-Atalanta e Cagliari-Roma. Alle 18 Juventus-Torino nel posticipo il Milan a marassi sfiderà il Genoa.

La Roma si prepara alla sfida contro il Cagliari con la scossa legata alla decisione dei Friedkin di licenziare José Mourinho in caso di sconfitta in Sardegna. Una vigilia di gara ricca di tensione nell'ambiente giallorosso, contrario all'addio dello Special One, ma anche di silenzio all'interno del Fulvio Bernardini. Perché José Mourinho oggi non interverrà in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Cagliari ma ha deciso - anche in virtù delle interviste post Servette di appena due giorni fa - di restare in silenzio e lavorare per preparare la sfida.

"Il lavoro che è in atto e anche che la solidità che questo aumento di capitale da' alla Juventus, permette di progettare un futuro che è un futuro forte in campo e anche fuori campo". Lo ha detto John Elkann parlando a margine dell'inaugurazione di Science Gateway, all'indomani dell'annuncio dell'aumento di capitale. "Quello che sappiamo - ha detto - è che se uno è forte in campo lo è anche fuori dal campo". E' l'ultimo intervento che immaginate? "Quest'aumento di capitale accompagna un piano prospettico", ha replicato.

L'azzurro Jannik Sinner prenderà parte alle Atp Finals di Torino. L'altoatesino, numero 4 del ranking Atp, si è imposto sull'americano Marcos Giron nel secondo turno del torneo Atp di Shanghai e si è assicurato il pass per le Nitto Atp Finals del 12-19 novembre. Sinner ha superato lo statunitense, n.80 Atp, in sue set con il punteggio di 7-6 9-(7), 6-2 in un'ora e 45 minuti e giocherà il terzo turno del torneo cinese.