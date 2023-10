Milan, Juventus, Inter e volley: le ultimissime

Il Milan vola al comando. bene la Jiuve, delude l'Inter. Olimpiadi a rischio per l'Italvolley battuta da Cuba

ROMA - Una vittoria in extremis che vale il primato in classifica. Il Milan batte il Genoa grazie a una rete di Pulisic a tre minuti dal novantesimo. La prestazione dei rossoneri non è brillantissima, ma quanto basta per staccare tutte le dirette concorrenti al titolo. Cartellino giallo pesante per Theo Hernandez che salterà la sfida contro la Juventus così come il portiere francese Maignan espulso nel finale.

La Juventus batte il Torino nel Derby della Mole. Decisivi i gol di Gatti e Milik nell'inizio del secondo tempo. Bianconeri che dunque rimangono le prime, approfittando anche del pareggio dell'Inter. Primo tempo in cui i granata avevano fatto meglio senza però incidere troppo nelle zone di Szczesny. La Juve la vince nella prima fase del secondo tempo con due gol da calcio d'angolo e regala una bella vittoria ai tanti tifosi dello Stadium.

Thiago Motta ferma l'Inter. Il Bologna, sotto di due gol dopo tredici minuti (grazie alle reti di Acerbi e Lautaro Martinez), trova il pareggio con Orsolini (dal dischetto) e Zirkzee, che dopo aver scherzato con la difesa nerazzurra, batte Sommer. Dopo la sconfitta con il Sassuolo, Inzaghi non riesce a ritrovare il successo casalingo e si porta a diciannove punti in classifica. Uno in più del Milan, impegnato stasera con il Genoa.

L'Italia del volley di De Giorgi perde contro Cuba: il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi si allontana. Domani gli Azzurri affronteranno una sfida determinante contro il Brasile; non solo serve una vittoria da tre punti, ma è necessario anche che Cuba faccia peggio degli Azzurri conto l'Iran.