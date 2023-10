Lazio, Monza, arbitri e Sinner: le ultimissime

Il Monza travolge la Salernitana. L'Aia ferma l'arbitro Sacchi. Sinner a Shanghai vola agli ottavi

ROMA – Sull'onda dell'entusiasmo da Champions la Lazio regola anche l'Atalanta 3-2 e prende una bella boccata d'ossigeno. Partenza a mille dei biancocelesti che al 20' sono avanti 2-0: sblocca De Ketelaere che su angolo di Luis alberto devia nella sua porta, il raddoppio porta la firma di Castellanos in campo al posto dell'acciaccato Immobile, in tribuna e omaggiato dalla Curva Nord con uno striscione di incoraggiamento, e alla sua prima rete con la maglia biancoceleste. L'Atalanta non ci sta e pirma con Eederson poi con Kolasinac riagguanti la Lazio che nel finale, con il solito Vecino, ormai uomo della provvidenza, trova una vittoria pesantissima.

Vittoria netta per il Monza, che davanti ai suoi tifosi batte per 3-0 la Salernitana e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo, condannando i campani al terzo insuccesso in altrettante partite. Bastano nove minuti al Monza per sbloccare il risultato e a farlo ci pensa il solito Colpani, raddoppio di Gagliardini il 3-0 è ri Pessina su calcio di rigore. Dopo questa sconfitta sono ore decisive per il futuro di Sousa a rischio esonero.

L’arbitro Juan Luca Sacchi è stato sospeso per un turno dall’Aia per non aver salutato la sua assistente Di Monte prima dell’ingresso in campo di Lecce-Sassuolo. La scena, ripresa dalle telecamere e resa virale dalla pubblicazione sui social, ha fatto molto clamore al puntola spingere i vertici arbitrali a fermare il direttore di gara per un turno: “È assolutamente da escludere un gesto sessista - sottolinea l’Aia - e ovviamente anche uno sgarbo personale. Il problema per noi non esiste, è stato solo un gesto involontario e male interpretato”.

Jannik Sinner batte in rimonta l'argentino Baez con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2ce vola agli ottavi di finale dell'Atp di Shanghai. L'altoatesino si è imposto in 2 ore di gioco vincendo gli ultimi due set dopo aver subito il vantaggio del n.29 del ranking Atp. Ora Sinner affronterà, per un posto ai quarti di finale, il ventenne Usa Ben Shelton, n.20 Atp.