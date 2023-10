Napoli, Roma formula uno e volley: le ultimissime

Vincono Fiorentina e Roma. Verstappen domina anche in Qatar. Italvolley con un piede fuori dalle Olimpiadi

ROMA - Il Napoli di Garcia cade nuovamente in casa: dopo la sconfitta contro la Lazio gli azzurri cadono anche sotto i colpi della Fiorentina 3-1 che dunque vola al quarto posto in classifica a +3 proprio sul Napoli. Sblocca Brekalo dopo appena 7'. Osimhen trova il pareggio su rigore ma ci pensa Bonaventura a trovare la rete dell'1-2 nel finale Gonzalez cala il tris.

Tutto troppo facile per la Roma che travolge il Cagliari a domicilio nella sfida valevole per l'ottava giornata di Serie A. All'Unipol Domus finisce 4-1 per i giallorossi grazie alla doppietta di un pimpante Lukaku e ai sigilli di Aouar e Belotti, mentre nel finale serve a poco il rigore di Nandez. In un pomeriggio di festa c'e' comunque apprensione in casa romanista per l'infortunio di Dybala, uscito quasi in lacrime nel corso del primo tempo in seguito a un brutto colpo al ginocchio sinistro. Si parla di distorsione.

Fresco di terzo titolo mondiale consecutivo conquistato dopo la Sprint Race di ieri, Max Verstappen festeggia anche il successo nel Gran Premio del Qatar centrando la 14 vittoria stagionale. Ancora dominio totale per l'olandese della Red Bull, seguito dalle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarto incredibile posto per George Russell che, dopo il contatto in avvio con il compagno Lewis Hamilton (ritirato) e la ripartenza dal fondo, riesce a portare a termine una grande rimonta con la sua Mercedes. Solo quinto posto per Charles Leclerc con la Ferrari, mentre l'altra Rossa di Carlos Sainz non parte neanche a causa di una fuga al sistema del carburante.

Al torneo preolimpico di Rio de Janeiro il Brasile supera l'Italia per 3 set a 2 (23-25, 25-23, 25-15, 17-25, 11-15). I padroni di casa vincono anche il pass per le Olimpiadi di Parigi, mentre all'Italia non resta che sperare che Cuba perda, e male, contro un Iran già eliminato dai Giochi.