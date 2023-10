Roma, Nazionale, Lazio e Salernitana: le ultimissime

Tutta la Roma è in ansia per le condizioni di Paulo Dybala. Come sta l'argentino? E' questa la domanda che si fanno tutti a Cagliari, a Roma e anche a Buenos Aires, visto che Dybala domani avrebbe dovuto raggiungere la nazionale argentina. La distorsione è certa, l'auspicio è che non sia interessato il crociato: si teme il collaterale mediale.

Inizia ufficialmente il raduno della Nazionale di Spalletti a Coverciano, in vista delle gare valide per le qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri, reduci dalla vittoria sull'Ucraina, sfideranno Malta (14 ottobre, Stadio ‘San Nicola’ di Bari) e Inghilterra (17 ottobre, Wembley Stadium).

“Ma sa che quella della Raggi è proprio una bella idea, a ‘sto punto l’Expo di Roma sulla maglia ce lo mettiamo noi, ci dovrei pensà, quello e SPQR”. Il presidente della Lazio Claudio Lotito torna a commentare l’accordo della Roma con lo sponsor Riyadh Season. “Scusi – dice Lotito al Foglio –, ma se ho capito bene metteranno sulla maglietta della Roma un riferimento alla città che compete con noi per l’Expo, a lei le pare normale?

Sono ore tese, caldissime in casa Salernitana. Il malcontento dei tifosi monta dopo la sconfitta di Monza. E il presidente Iervolino è molto turbato per l’avvio shock in campionato: solo 3 punti in 8 giornate e neppure una vittoria. Sotto esame a questo punto è la posizione dell’allenatore Paulo Sousa, che ha molti alibi per la falsa partenza a cominciare dal caso Dia ma non è riuscito a scuotere la squadra.