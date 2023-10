Napoli, Lazio, Salernitana e Sinner: le ultimissime

"Con Garcia sto vivendo un momento no. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Devi fare sempre una pausa riflessiva". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel suo intervento alla tavola rotonda organizzata da Inpiù all’università Luiss di Roma.

Ciro Immobile tira il fiato ed è pronto a recuperare con calma. C’è il dispiacere di non andare in Nazionale, ma anche la gioia per non aver patito un infortunio grave. I controlli medici hanno evidenziato un semplice affaticamento ai flessori, niente stiramento.

Pippo Inzaghi è il principale candidato a diventare il nuovo allenatore della Salernitana. Tutte le fonti portano a lui. Residuale la possibilità di confermare Sousa. La decisione di voltare pagina sarebbe stata presa da Danilo Iervolino.

Sinner ko al tie-break con Shelton a Shanghai: Jannik fuori agli ottavi

Con il punteggio di 7-5(6) nel tie-break, Shelton si aggiudica il terzo set e batte Sinner, qualificandosi per i quarti di finale di Shanghai.