Juventus, Napoli, Orsato e Salernitana: le ultimissime

RONA – Non c'è pafe per la Juventus: dopo il caso Pogba società bioanconera potrebbe essere travolta da un'altra vicenda extracampo: Nicolò Fagioli è indagato per possibili scommesse online su piattaforme illegali. La Procura di Torino e la Federcalcio hanno aperto un fascicolo: se la violazione dell'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva dovesse essere confermata, il centrocampista bianconero rischierebbe almeno tre anni di squalifica, come previsto in questi casi.

Aurelio De Laurentiis ha scelto l’uomo della rinascita e del futuro del Napoli: è Antonio Conte. Unico profilo per il dopo-Garcia cominciato ancora prima di una co m unicazione ufficiale. Unico candidato serio e autorevole, il prescelto, nonostante sia stato proposto anche il basco Julen Lopetegui. La crisi tecnica e ambientale della squadra ha accelerato la necessità di un provvedimento d’urgenza, di un intervento risolutivo, e Adl sta provando a definire l’operazione nel più breve tempo possibile.

Intervista esclusiva dell'arbitro Daniele Orsato sul Corriere dello Sport oggi in edicola che si racconta al direttore Ivan Zazzaroni: “Ero contrario al VAR ma oggi sono più rilassato, specie con uno come Irrati. Vado nelle scuole a insegnare educazione alle regole e porto come esempio Zanetti che mi diceva 'Orsato, non si preoccupi, anche se ha sbagliato vada avanti per la sua strada'.

Paolo Sousa è stato esonerato dalla Salernitana. Dopo giorni di voci e indiscrezioni, arriva la scelta del club dopo un pessimo avvio di stagione (solo 3 punti nelle prime 8 giornate). L'annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale della società, che ha presentato il suo nuovo tecnico. Si tratta infatti di Filippo Inzaghi, reduce dall'esperienza sulla panchina della Reggina nella passata stagione, terminata con il 7° posto in classifica in Serie B nonostante la penalizzazione.