Napoli, Juventus, Ancelotti e Nadal: le ultimissime

ROMA - C'è solo un'opzione per il post Garcia: si chiama Antonio Conte. E' lui il prescelto da parte di Aurelio De Laurentiis, il numero uno del Napoli che ha lo scudetto cucito sul petto. La panchina degli azzurri è molto ambita. Infatti, si è proposto un allenatore spagnolo dal curriculum pesante. Si tratta di Julen Lopetegui, classe 1996, ex portiere. Nell’ultima stagione ha allenato in corsa il Wolverhampton in Premier League. La stagione l'ha chiusa al 13° posto.

La procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Chinè ha già aperto da tempo un fascicolo a carico del 22enne centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, e lo ha ascoltato dopo aver ricevuto la segnalazione dal magistrato che conduce l'inchiesta. Fagioli è stato indagato dalla procura di Torino nell'ambito di un'inchiesta sulle scommesse su piattaforme online illegali. L'indagine della giustizia sportiva, a quanto si apprende, va verso la chiusura con il possibile deferimento del giocatore bianconero.

"La mia carriera è stata costellata da esperienza fantastiche, la Roma, il Milan ma anche da cadute, come la finale di Champions persa quando vincevamo 3-0, gli infortuni. La sconfitta nello sport, come nella vita è contemplata. Credo che il mio carattere mi ha aiutato". Lo ha detto il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti all'Università di Parma che gli ha conferito una Laurea ad honorem.

"Il campione dell'Australian Open 2022 ha lavorato duro per recuperare dall'infortunio. Ha sempre dato il meglio a Melbourne e nessuno può dubitare la forza del suo spirito competitivo. Sono rimasto in contatto con il suo team, è tornato in campo ad allenarsi e ha l'obiettivo di tornare a Melbourne a gennaio". Così il direttore dell'Australian Open Craig Tiley annuncia il ritorno di Rafael Nadal, per il primo Slam del 2024, in programma dal 14 al 28 gennaio a Melbourne.