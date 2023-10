Napoli, Roma, Juventus e Salernitana: le ultimissime

Conte dice no al Napoli. Lukaku: "Racconterò la verità su questa estate". Parlano i legali di Fagioli. Inzaghi: "Salerno è una vera sfida"

"Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia". Così Antonio Contesu Instagram risponde alle tante voci che lo vorrebbero vicino alla panchina del Napoli. Nelle parole "per adesso" c'è la speranza dei tifosi del Napoli certi che prima o poi De Laurentiis lo convincerà ad accettare.

"Chi mi conosce sa che non mi piace girare intorno a un argomento”. Cosi', in conferenza stampa, dal ritiro del Belgio, l'attaccante giallorosso Romelu Lukaku, a proposito della sua tormentata estate, dove e' stato protagonista prima del "rumoroso" e inaspettato addio all'Inter e poi del mancato scambio fra Chelsea e Juventus con coinvolti lo stesso "Big Rom" e Vlahovic: “Parlerò a tempo debito ma se dicessi davvero come è andata l'estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto".

"Nicolo' e' sereno ed e' massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato". Luca Ferrari e Armando Simbari, legali di Fagioli, in riferimento all'indagine sulle scommesse su piattaforme illegali che coinvolge il giovane centrocampista bianconero, precisano in una nota che "il nostro assistito sta affrontando con responsabilita' la vicenda, in un'ottica di massima trasparenza e collaborazione con l'autorita' giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale".

"Mi chiedono chi me lo abbia fatto fare visto che la Salernitana è penultima. Io sono la persona più felice del mondo. C'è gente che porta a casa la Champions e poi viene esonerata dopo pochi mesi. A me spetta fare meno danni possibili, noi tecnici ci montiamo la testa e pensiamo di aver inventato il calcio ma in campo vanno i giocatori. Io devo valorizzare le loro potenzialità, senza concedere alibi. Con una società del genere non possiamo aggrapparci a nessuna scusante". Lo dice il nuovo tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi, durante la conferenza stampa di presentazione.