Napoli, Roma, Lazio e Marc Marquez: le ultimissime

ROMA - La posizione dell'allenatore del Napoli Rudi Garcia resta in bilico. Resiste l'ombra dell'esonero. De Laurentiis non è contento degli ultimi risultati e le prestazioni non convincono. Nonostante le parole di Conte, che ha confermato la volontà di fermarsi, Garcia rischia. Si attendono novità.Il presidente De Laurentiis è intenzionato ad avere un filo diretto con i calciatori per sondare gli umori dopo la sconfitta con la Fiorentina.

Marcos Leonardo continua a stupire in Brasile. Il centravanti, che la Roma ha trattato nel corso dell'estate e sul quale intende puntare in futuro, ha scatenato l'interesse di numerosi club. Tra questio anche il Flamengo, che in vista del 2024 è a caccia di un centravanti.Il club brasiliano, secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, avrebbe sondato i manager di Marcos Leonardo, che però hanno chiuso a qualsiasi possibilità. L'intenzione del calciatore infatti è quella di trasferirsi in Europa. Con i giallorossi che restano in pole.

"Devo parlare con il Comitato organizzatore. Ora le partite sono sospese. Alla ripresa del campionato vedremo se ci sono le condizioni per trasformare quelle considerazioni in un fatto concreto". Lo ha detto il senatore Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine della votazione oggi in Aula del Senato sulla Nadef rispondendo a una domanda sulla possibile sponsorizzazione Expo2030 sulle maglie della Lazio. "Noi vogliamo testimoniare che lo sport deve sicuramente attenzionare i problemi del territorio in cui viene esercitato", ha aggiunto Lotito.

La notizia era nell'aria da tempo e serviva soltanto l'ufficialità, che è arrivata questa mattina: Marc Marquez correrà in sella alla Ducati Desmosedici del team Gresini Racing nel 2024, andando ad affiancare suo fratello Alex. Dopo oltre un decennio con il team ufficiale Honda, per lo spagnolo si tratterà di una vera e propria rivoluzione sotto ogni punto di vista, volta a ritrovare la giusta competitività per tornare finalmente a lottare per la vittoria ad ogni weekend di gara.