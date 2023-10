Zaniolo, Napoli, Uefa e formula uno: le ultimissime

Zaniolo torna sull'addio alla Roma. De Laurentiis ha trattato direttamente con Conte. Rinviata Kosovo-Israele. Indagine Fia sul Gp del Qatar

ROMA - "Nomi non ne faccio, le guerre mediatiche non mi piacciono. Ma alla Roma le cose potevano finire in modo diverso". Nicolò Zaniolo torna sulla sua esperienza giallorossa e dalle pagine de La Repubblica, racconta: "Provo un grande amore per i tifosi, i miei compagni, la squadra, la città, e loro nei miei confronti. È una delusione che ho provato. Io ho delle responsabilità, ma anche altre persone. Quando ci sono casini così vuol dire che tutti ci abbiamo messo del nostro. Ma del passato non voglio parlare, ora sono in Premier e penso al futuro".

Aurelio De Laurentiis ha trattato direttamente con Conte e con chi ne cura gli interessi e gli aspetti lavorativi. E anche ieri, nel corso di una serie di videocall alla Filmauro, insieme con l’ad Chiavelli, il club manager Sinicropi e suo figlio Edoardo, ha continuato nel tentativo di affondare il colpo, in virtù dell’apertura e della tentazione dell’allenatore di guidare i campioni d’Italia.

L'Uefa ha annunciato il rinvio a data da destinarsi della partita di qualificazione agli europei del 2024 tra Kosovo e Israele in programma domenica 15 ottobre, a causa della situazione creata dall'offensiva di Hamas del 7 ottobre. La decisione arriva dopo che un'altra partita del girone I, quella tra Israele e Svizzera, era gia' stata posticipata dal 12 ottobre al 15 novembre, probabilmente in campo neutro.

Il Gran Premio del Qatar 2023 non è finito qui. Dopo quanto accaduto a Lusail, con i piloti che hanno terminato la gara in grande sofferenza fisica per le condizioni ambientali, la Federazione Internazionale ha deciso di aprire un'indagine per analizzare per far sì che tali situazioni non si ripetano. Con 32° C nell'aria al momento del via, 37° sull'asfalto e soprattutto l'81% di umidità, il GP del Qatar è stato il GP più duro fisicamente da molti anni a questa parte, e sarà appunto oggetto di indagine. Lo spostamento in calendario (l'anno prossimo si correrà a Lusail l'1 dicembre) è solo una delle possibili misure che la Federazione intende adottare.