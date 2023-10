Zaccagni, Zaniolo, Dani Alves e Berrettini: le ultimissime

Zaccagni riabbraccia l'Italia. Corona: "Anche Zaniolo e Tonali scommettono". Nuove accus della ex moglie Dani Alvesi accusa. Berrettini rimanda il rientro

ROMA - Mattia Zaccagni, dopo le cure eseguite anche questa mattina a Formello, nel pomeriggio raggiungerà il ritiro della Nazionale a Firenze. L’esterno della Lazio si era fermato domenica per una distorsione alla caviglia destra. Sta meglio e ha spinto per raggiungere l’Italia. Il via libera, dopo un colloquio con la società biancoceleste, lo ha ricevuto nella serata di mercoledì. Spalletti non aveva fretta e lo aspettava per Wembley: nei suoi piani potrebbe essere impiegato con l’Inghilterra se darà piene garanzie (e zero rischi) nei prossimi giorni.

"Anche Tonali e Zaniolo scommettono". Questa la rivelazione, tutta da confermare, di Fabrizio Corona, attraverso il proprio sito Dillinger News su Instagram, dopo aver già anticipato l'indagine sullo juventino Fagioli. "Un informatore - afferma l'ex 're dei paparazzi' - mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi - aggiunge - mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima".

Dinorah Santana si è espressa in maniera durissima sul caso giudiziario che sta vedendo coinvolto l'ex terzino del Barcellona Dani Alves: "Per me è morto, non esiste più. Tutto quello che ho detto, senza pressioni, l'ho fatto per aiutare il padre dei miei figli. Mi hanno anche usato. Essere figli di un presunto stupratore è qualcosa di molto spiacevole. Voglio che scompaia dalla mia vita". Dani Alves è in carcere a Barcellona dall'inizio del 2023 in attesa di essere processato per violenza sessuale. Il brasiliano rischia oltre 10 anni di carcere.

Matteo Berrettini ritarda il suo rientro nel circuito. Il 27enne romano si è infatti cancellato dal torneo Atp 250 di Stoccolma (veloce indoor, montepremi 750.950 euro). Berrettini non gioca un match ufficiale da quando si è dovuto ritirare dallo Us Open per un infortunio alla caviglia durante il secondo turno contro il francese Arthur Rindernknech.