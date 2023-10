Scommesse, Zola ed Europei: le ultimissime

L'avv Chiacchio: “Meglio collaborare”. Zola sul Corriere dello Sport: "Società alla canna del gas"

ROMA - “Un calciatore, o comunque un tesserato della Figc, non può scommettere su incontri di calcio. Se qualcuno viene a conoscenza di una scommessa illecita, deve a sua volta segnalarlo, altrimenti rischia una squalifica per omessa a denuncia. Ma è presto per dire se c’è il rischio di un effetto a catena”. Così l’avvocato Eduardo Chiacchio, grande esperto di diritto sportivo, in carriera ha difeso tanti calciatori coinvolti nei vari processi legati al calcioscommesse e al match fixing: “

Intervista esclusiva oggi sul Corriere dello Sport in edicola del direttore Ivan Zazzaroni a Gianfranco Zola che senza troppi giri di parole denuncia: "Le società sono alla canna del gas ed ormai i vivai sono letteralmente distrutti". Magic Box, oggi figura di rilievo della Lega Pro, scuote tutto il calcio italiano: "Il danno per il sistema, e di riflesso per la Nazionale, è enorme"

Nelle qualificazioni a Euro 2024 vincono Spagna, Norvegia e la Turchia del nuovo ct Vincenzo Montella. A Siviglia le Furie Rosse hanno superato 2-0 la Scozia con le reti di Morata al 72mo in tuffo di testa e di Sancet nel finale, portandosi a -3 dagli scozzesi ma con una partita in meno. Sempre nel gruppo A, Haaland ha trascinato la Norvegia con una doppietta nel successo per 4-0 a Cipro che lascia gli scandinavi al terzo posto con 10 punti in sei partite. Nel girone D la Turchia si e' imposta sul campo della Croazia per 1-0 grazie alla rete in avvio di Yilmaz e ora e' prima con 13 punti davanti ai croati fermi a quota 10. L'Albania si e' portata in testa al girone E (+4 sulla Polonia) grazie al successo per 3-0 sulla Repubblica Ceca (rete di Adani e doppietta di Seferi). Nel Gruppo I, rinviata Svizzera-Israele per l'escalation in Medio Oriente, il Kosovo ha battuto 3-0 Andorra mentre Bielorussia e Romania hanno pareggiato 0-0.