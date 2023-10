Scommesse, Italia e Moto Gp: le ultimissime

Spalletti convoca El Shaarawy: "E' stata una notte difficile". Espargaró domina la pre-qualifiche

ROMA - Luciano Spalletti è intervenuto questa mattina sulla delicata questione delle scommesse esplosa nelle ultime ore: "E' stata una notte difficile - ha detto a Sky -. Una notte diversa, c'era molta amarezza con il passare delle ore. Siamo dispiaciuti, continueremo a stare vicino ai due ragazzi. E poi è giusto cercare di aiutarli a difendersi. Poi se sono state commesse delle cose irregolari è giusto pagare, funziona così".

La procura di Torino ha indagato con l'accusa di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. Il calciatore è iscritto sul registro degli indagati insieme a Nicolò Fagioli e Sandro Tonali nell'indagine sul calcio scommesse. La fattispecie contestata è quella prevista all'art. 4 della legge 401 del 1989. Secondo quanto si apprende gli inquirenti, nella giornata di ieri, hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari che verranno ora analizzati. L'obiettivo è quello di estrapolare chat utili alle indagini.

Luciano Spalletti chiama anche Stephan El Shaarawy. In un momento di grande emergenza, dopo i casi Zaniolo e Tonali che hanno scosso il ritiro azzurro, il ct azzurro ha convocato anche il romanista, che conosce bene per averlo allenato a Trigoria nel 2016 e nel 2017. Oggi la rifinitura è stata spostata alle 11, poi la partenza in charter per Bari. El Shaarawy è partito per Firenze stamattina intorno alle 8.30, direzione Coverciano.

Aleix Espargaró fa segnare il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gp di Indonesia. Lo spagnolo dell'Aprilia realizza il nuovo record della pista in 1'30"474, precedendo il connazionale e compagno di squadra Maverick Vinales (1'30"628) e Marco Bezzecchi (1'30"644) con la Ducati del team VR46, in pista a soli 5 giorni dall'operazione alla clavicola. Quarto tempo per la Ducati del sudafricano Brad Binder (1'30"762) che si lascia alle spalle gli spagnoli Jorge Martin (1'30"874), con la Ducati Pramac e Marc Marquez (1'31"106) con la migliore delle Honda. Fuori dalla top ten Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'31"635), solo 16° con la Ducati ufficiale dopo un errore nell'ultimo time attack: dovrà passare dal Q1.