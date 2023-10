Scommesse, parla Spalletti. Zalewski respinge le accuse

Spalletti: “Pronti per la sfida”. Zalewsi tirato in ballo nega ogni addebito. Zaniolo si difende

ROMA - "Mi auguro che loro possano chiarire tutto, possano dimostrare la loro estraneità e tornare tra di noi: sono due calciatori forti, molto forti”. Così il ct della nazionale italiana Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match contro Malta per le qualificazioni a Euro 2024. “Dopo averci lavorato la prima volta e averli avuti a disposizione questa settimana, mi ero reso conto ancora di più, per esempio togliendo qualche vizietto di campo a Zaniolo, quale possa essere la sua forza. Ora dobbiamo pensare alla gara contro Malta per noi importantissima e siamo pronti".

Intanto il direttore del dipartimento media e comunicazione della Federcalcio polacca Tomasz Koz?owski, in merito al caso che ha visto coinvolto l'esterno della Roma Nicola Zalewski, chiamato in causa dal sito 'dillingernews.it' per essere il quarto calciatore coinvolto nel caso scommesse esploso in queste ore dopo Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo risponde alle accuse: "Non si fa riferimento in alcun modo ai post sui social. La Roma, con la quale siamo in contatto, non ha ricevuto alcun documento riguardante Nicola Zalewski".

La Juventus ha precisato in una nota che in merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione "non appena ricevuto notizia di un possibile coinvolgimento del proprio tesserato Nicolò Fagioli sul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della Figc".

Sara' un pool di avvocati, tra cui un noto penalista, ad occuparsi della difesa di Nicolo' Zaniolo, l'attaccante dell'Aston Villa indagato a Torino nel fascicolo sul calcioscommesse. Al momento l'avvocato nominato dall'ex Roma e' Antonio Conte, famoso civilista romano e gia' legale di Francesco Totti nella causa di separazione tra l'ex capitano giallorosso e Ilary Blasi. Zaniolo si sarebbe giustificato spiegando di aver utilizzato una piattaforma, che non sapeva essere illegale, per giocare a carte. Non avrebbe dunque scommesso sulle partite di calcio.