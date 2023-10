Italia, Francia, Napoli e Moto Gp: le ultimissime

L'Italia sfida Malta, Francia, Portogallo e Belgio qualificate a Euro 2024. Garcia in ansia per Osimhen. In Indonesia pole di Marini

ROMA – l'Italia si rituffa nelle qualificazioni ad Euro 2024 e questa sera affronta a Bari Malta. Le probabili formazioni

Intanto inizia a prendere forma l'Europeo del prossimo anno. Francia, Portogallo e Belgio infatti si qualificano aritmeticamente a Euro 2024 grazie alle vittorie rispettivamente su Olanda, Slovacchia e Austria. Firme d’autore quelle di Mbappé, Cristiano Ronaldo (doppiette per loro) e Lukaku. Bene anche la Bosnia di Dzeko e Pjanic che vince in Liechtenstein per 2-0 e resta in corsa nel gruppo J. Ottima la Grecia che batte l’Irlanda in trasferta e inguaia l’Olanda.

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Victor Osimhen che nel corso della gara della sua Nigeria contro l'Arabia di Roberto Mancini è uscito per infortunio. Il ct della sua nazionale Jose Pesseiro così a fine gara: “Siamo in contatto con il Napoli, la situazione va monitorata. Si trova in clinica, farà gli esami e poi si deciderà se resterà con noi o se tornerà subito in Italia. Se resta difficilmente giocherà. Potrebbe rischiare un infortunio di uno o due mesi. Può essere pericoloso scendere in campo tra tre giorni”.

Un super Luca Marini, in pista dopo la frattura della clavicola, ha conquistato con la sua Ducati-VR46 la pole position del Gran Premio d'Indonesia nel mondiale della MotoGp 2023. Fuori dal Q2 Francesco Bagnaia che sara' costretto a scattare dalla 13esima posizione. Secondo e terzo tempo per le Aprilia di Maverick Vinales e di Aleix Espargaro.