Scommesse, Fagioli, Osimhen e Moto Gp: le ultimissime

ROMA - Il calcio italiano trema per i casi che hanno coinvolto lo juventino Fagioli e i due azzurri Zaniolo e Tonali, i cui nomi sono stati associati alle scommesse illecite e sono stati indagati dalla Procura di Torino. E dopo che anche il romanista Zalewski è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona (ma a differenza degli altri non è indagato) c'è il timore che il caso si allarghi ulteriormente. E proprio Cotona annuncia un nuovo nome per oggi alle 16 ma non si tratterebbe di un calciatore.

Dopo il coinvolgimento di Nicolò Fagioli nel caso scommesse, arriva lo sfogo del padre del giocatore juventino. Marco Fagioli: “Non dico niente su quello che avrebbe fatto mio figlio - sottolinea sulle pagine di Repubblica - non è questo il momento. Molto di quello che leggo su di lui non è vero, ma se provassi a spiegarlo, non mi ascolterebbe nessuno in questo momento. Qualcosa lo turbava, ma non immaginavo che fosse una cosa del genere. Siamo vicini a nostro figlio, come lo siamo sempre stati".

Dopo l'infortunio patito da Osimhen con la su Nigeria anella sfida contro l'Arabia di Mancini parla ancora il ct dell'attaccante del Napoli José Peseiro, che già a caldo aveva commentato l'infortunio: "Ora faranno gli esami e poi decideremo se tornerà a Napoli o resterà qui in base all'entità dell'infortunio. Ma in tre giorni farlo giocare di nuovo può essere pericoloso, forse salterà la prossima. Rischiarlo significherebbe poi rischiare di averlo fermo per un mese o due. Ovvio vorrei giocasse, ma dobbiamo rispettare i club che lo pagano. Questo vale per tutti".

Jorge Martin vince la Sprint nel Gran Premio d'Indonesia, quindicesimo appuntamento stagionale della MotoGP, e conquista la leadership della classifica piloti. Scavalcato il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, ottavo al traguardo dopo essere partito dalla tredicesima posizione. Un podio tutto Ducati nel sabato a Mandalika: al secondo posto c'è Luca Marini, seguito dal compagno in VR46 Marco Bezzecchi.