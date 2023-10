Italia, scommesse e Lotito: le ultimissime

Spalletti e Lotito tornano sulla vicenda delle scommesse illecite intanto Zaccagni lascia il ritiro azzurro

ROMA - "I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altre tipologie e altre professioni dove si diventa altrettanto famosi andando a spiare, andando ad osservare quello che sono i comportamenti dei personaggi famosi: sciacallare un po' su quello che loro fanno per avere altra pubblicità". Lo dice ai microfoni di Rai Sport Luciano Spalletti, dopo i casi di giocatori dediti a scommesse su piattaforme illegali.

"Non ho seguito gli eventi e poi mi pare che siano notizie che ancora non sono formalmente riconosciute come ufficiali". Lo ha detto il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, interpellato sullo scandalo scommesse nel calcio, a margine dell'assemblea degli amministratori locali del partito all'Autodromo di Monza. Un caso di cui "non conosco il dettaglio, non conosco la situazioni", dice Lotito, che prima di parlare di 'scandalo' suggerisce: "Vediamo prima le carte, di che cosa stiamo parlando, vediamo chi riguarda".

Il procedimento su presunte scommesse illecite che ha coinvolto tre calciatori è partito nell'ambito di un'inchiesta della Dda, Direzione distrettuale antimafia, che tra i compiti si occupa anche di criminalità organizzata legata ai reati eversione, antiterrorismo, traffico di rifiuti e stupefacenti. Per i calciatori, però, la procura di Torino ipotizza esclusivamente il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. L'inchiesta, in particolare, è stata avviata nel 2022 dalla Squadra mobile della Questura di Torino su un presunto giro di scommesse illegali.

Mattia Zaccagni non potrà scendere in campo con la Nazionale. Il calciatore della Lazio si è unito al gruppo per provare a recuperare la condizione in vista della sfida degli azzurri contro l'Inghilterra in programma martedì 17 ottobre farà quindi rientro a Roma lo ha ufficializzato la federcalcio con una nota: "Il calciatore Mattia Zaccagni, a seguito dei test fisici effettuati ieri e oggi al CTF di Coverciano, non risulta essere in grado di poter essere disponibile per la gara di martedì a Londra con l’Inghilterra e sta facendo quindi rientro al proprio club di appartenenza".