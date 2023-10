Moto Gp, Spalletti, scommesse e Manchester United: le ultimissime

Bagnaia riapre il mondiale. Spalletti: "Brava Italia". Anche Bonucci nella chat di Fagioli. Il Qatar si ritra dalla corsa per lo United

ROMA - Sorpassi e controsorpassi nel motomondiale: il colpo di scena arriva nel Gp di Indonesia, con Pecco Bagnaia che ritrova la vittoria e anche la testa del campionato grazie alla caduta, al giro numero 13, del leader della classifica e della gara Jorge Martin. Alle spalle del campione del mondo si piazzano, dopo un duello continuo, Mavercik Vinales su Aprilia e Fabio Quartararo su Yamaha. Bagnaia ora ha 18 punti di vantaggio su Martin, entrambi in sella a Ducati.

"Non abbiamo preso sotto gamba l'impegno. C'e' stata serietà e professionalità, il gruppo sta venendo su bene, c'è una ricerca nel conoscersi sempre di più. Siamo contenti". Lo ha detto il Ct azzurro Luciano Spalletti dopo la vittoria per 4-0 dell'Italia su Malta a Bari nel match di qualificazione agli Europei del 2024. Promosso Kean che "ha fatto una grande partita da esterno, ha puntato l'uomo e ha fatto sentire la sua fisicità", ha detto a Rai Sport. Ora il confronto con l'Inghilterra a Wembley: "Quella è una partita in cui effettivamente potremo conoscere le nostre potenzialità. Bisogna andare a giocarla", conclude Spalletti.

Il caso scommesse continua a far discutere e continua a ruotare attorno al primo nome uscito riguardo questa vicenda, ovvero quello di Nicolò Fagioli. Dopo l'interrogatorio, stanno uscendo nuovi particolari sulla vicenda, come quelli che riguardano anche suoi ex compagni di squadra. Stando a quanto riportato dalla Repubblica, Leonardo Bonucci sarebbe stato a conoscenza del vizio delle scommesse di Fagioli e agli atti ci sarebbero delle chat tra i due dove parlavano proprio di questo. Secondo il quotidiano comunque non ci sarebbe nessuna prova che anche il difensore, ora all'Union Berlino, scommettesse.

Lo sceicco Jassim Bin Hamad Bin Jassim bin Jaber Al Thani, presidente della Qatar Islamic Bank (QIB), ha ritirato l'offerta per rilevare il Manchester United. Lo ha riferito la Bbc. Il banchiere era in concorrenza con il miliardario britannico Jim Ratcliffe, fondatore del gruppo petrolchinmico Ineos, nella trattativa per il club di proprieta' della famiglia statunitense Glazer dal 2005. Ratcliffe, secondo quanto riferiscono i media inglesi, potrebbe entrare nel capitale dello United inizialmente come socio di minoranza.