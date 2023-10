Italia, Kvaratskhelia, Formula Uno e Olimpiadi: le ultimissime

Spalletti pensa all'Inghilterra. Kvaratskhelia brilla in nazionale. La Fia riapre il caso Hamilton dopo il Qatar. Verso la doppia assegnazione per i Giochi invernali 2030 e 2034

ROMA - Archiviato il netto 4-0 su Malta di ieri sera a Bari che ha riportato un po' di serenità dopo la bufera scommesse, l'Italia è rientrata, nella notte, al Centro tecnico federale di Coverciano per gli ultimi preparativi in vista del big match di martedì 17 ottobre a Wembley contro l'Inghilterra, fondamentale per il cammino a Euro 2024. Dopo una mattinata di riposo, il gruppo azzurro si è allenata nl pomeriggio: differenziato tra chi ha giocato ieri e chi no, che proseguirà anche domani mattina (16 ottobre) con la partenza per Londra prevista nel pomeriggio.

Gloria per Kvaratskhelia nel match del Gruppo A di qualificazione a Euro 2024 vinto dalla Georgia a Tbilisi contro Cipro. L'attaccante del Napoli infatti, stella della squadra guidata dal francese Sagnol, ha segnato al 58' la rete del 2-0 che ha piegato le gambe ai ciprioti allenati invece dal georgiano Ketsbaia. Un 4-0 che consente alla Georgia di portarsi a quota 7 punti, mentre i ciprioti restano a zero in un girone guidato dalla Scozia (15 punti) davanti a Spagna (12) e Norvegia (10), che si sfideranno oggi (15 ottobre) a Oslo.

"In virtù dello status di modello di Hamilton, la FIA è preoccupata per l'impatto che i suoi comportamenti possono aver creato sui piloti più giovani". Con queste parole, affidate a una nota rivolta ai media, la FIA ha annunciato la riapertura del "caso-Hamilton" dopo il Gran Premio del Qatar. L'episodio, nello specifico, riguarda il momento in cui il campione della Mercedes, dopo essere uscito di pista per un contatto con il compagno George Russell, è rientrato ai box attraversando la pista a piedi. Una manovra potenzialmente pericolosa, per il quale il britannico è stato punito con una multa da 50mila euro (di cui la metà come pena sospesa, che pagherà nel caso dovesse rifarlo entro fine stagione) e una reprimenda, la prima del suo 2023.

I Giochi olimpici invernali del 2030 e 2034 saranno assegnati in un'unica sessione e molto probabilmente accadrà in quella che anticiperà di qualche giorno le Olimpiadi estive di Parigi del 2024. E' stato deciso oggi nella prima giornata della 141esima sessione del Comitato olimpico internazionale riunitosi a Mumbai in India. Di prassi le Olimpiadi vengono assegnate sette anni prima ma quest'anno non è stato possibile a seguito delle difficoltà di reperire candidature. La proposta di Sapporo 2030 sembrava molto forte ma gli scandali legati alle Olimpiadi estive di Tokyo 2020 (nel 2021) hanno costretto il Giappone a rinunciare.