Napoli, Juve, Sonego e Valentino Rossi: le ultimissime

Rientrato dagli impegni con la propria nazionale, Victor Osimhen è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti dopo l'infortunio con la Nigeria che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L'attaccante del Napoli ha già iniziato le terapie all'SSCN Konami Training Center. Lo stop sarà di almeno un mese, Osimhen potrebbe rientrare direttamente dopo la prossima sosta di campionato.

Pogba è in attesa della eventuale squalifica dopo che le controanalisi hanno confermato la positività al testosterone. Il centrocampista bianconero vede il proprio futuro alla Juve a rischio. Intanto, Pogba è tornato sui social. A postare la foto è stata la moglie: entrambi si vedono sorridenti, con Zulay che ha scritto anche "Mai soli, sempre insieme", a sottolineare la vicinanza che gli sta dando in questo periodo così complicato.

Lorenzo Sonego batte Dusan Lajovic e accede al secondo turno del torneo ATP 250 “Bnp Paribas Nordic Open”, che si disputa a Stoccolma.

Giornata da incorniciare quella di ieri per Valentino Rossi. Dopo aver visto i suoi Marco Bezzecchi e Luca Marini andare a podio nella Sprint della MotoGP in Indonesia, il Dottore ha colto un altro piazzamento da ricordare nel GTWC Europe. Il pesarese ha conquistato il podio in Gara 1 disputata dalla serie GT sul circuito di Zandvoort, che sta ospitando la decima e ultima tappa stagionale.