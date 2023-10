Juve, Roma, Napoli e Liga: le ultimissime

La procura federale ha accettato un accordo di patteggiamento per la squalifica di Nicolò Fagioli. Il calciatore della Juve è stato squalificato per 12 mesi: sette mesi per l'attività sportiva e cinque commutati in prescrizioni alternative. Inoltre dovrà seguire una terapia di 6 mesi e un ciclo di almeno 10 incontri pubblici presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali e Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo.

Dopo essere finito nella bufera nei giorni scorsi, tirato in ballo da Fabrizio Corona nel caso scommesse ma non indagato, Nicola Zalewski torna a pensare al campo e lo fa con la sua Polonia. Il 21enne esterno della Roma infatti è partito titolare nell'Under 21 polacca contro i pari età dell'Estonia nel match di qualificzione agli Europei di categoria.

Per dare sostegno alla squadra in questo momento di difficoltà, è intervenuto in prima persona Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli non è riuscito a vedere l'allenamento di questa mattina, ma è arrivato a Castel Volturno passando il pomeriggio lì. C'è stato un colloquio con i dirigenti per analizzare il momento della squadra. Domani invece sarà sicuramente a bordo campo a seguire la seduta di allenamento e sabato andrà in trasferta con la squadra a Verona.

La morte di Alvaro Prieto, giovane tesserato del Cordoba, ha sconvolto la Spagna. Calcistica e non. Dopo il ritrovamento del corpo da parte di un giornalista in diretta, le autorità spagnole hanno svelato la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita il ragazzo di 18 anni. Il corpo è stato ritrovato in mezzo a due vagoni di un treno che era fermo da mesi per un controllo. Presentava ustioni nella zona addominale, sulle braccia e sulle mani a seguito di un scossa elettrica. Dopo l'autopsia, le autorità hanno confermato che Alvaro Prieto è morto a causa di una folgorazone, a seguito di una scossa da 3.500 volt.