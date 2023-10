Spalletti, Italia, Corona e Fagioli: le ultimissime

Le combinazioni per qualificarsi all'Europeo. Corona: “In una chiavetta le prove”. Parla il legale Fagioli

ROMA - "Abbiamo fatto una gara con le intenzioni giuste, troppo spesso siamo condizionati da quello che è il risultato. Ma deve essere una cosa normale subire delle ripartenze se si vuole fare un calcio europeo e fisico, al livello di quello dei club e delle nazioni che insegnano come stare in campo". Queste le parole del ct azzurro Luciano Spalletti alla Rai dopo il ko 3-1 a Wembley contro l'Inghilterra, in una sfida valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. "Ho avuto risposte corrette, è chiaro che nel confronto a viso aperto qualche accorgimento e correzione va trovata. Abbiamo subìto sulla distanza la forza fisica e in altri momenti siamo rimasti sorpresi da quel che stava accadendo".

Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, l'Italia di Spalletti è rimasta a quota 10 punti. Gli azzurri si trovano al momento al terzo posto nel gruppo C, scavalcati dall'Ucraina a quota 13 punti (battuta Malta) ma con una partita in più. Vista la vittoria nell'ultimo scontro diretto con l'Ucraina, all'Italia basterà battere la Macedonia e poi non perdere contro l'Ucraina, con la possibilità di chiudere a pari punti e passare come seconda per il vantaggio sugli scontri diretti. In caso di sconfitta o pareggio contro la Macedonia, l'unica possibilità per gli azzurri sarà quella di battere l'Ucraina nell'ultima partita.

Questa persona aveva le prove oggettive di quello che diceva. Esiste una chiavetta, chiamiamola 'Prova A', prova Madre' che non hanno gli inquirenti". Lo ha detto Fabrizio Corona ad 'Avanti Popolo' su Rai3, parlando dell'inchiesta sul calcioscommesse. "Io non ce l'ho con Zaniolo è un grandissimo talento, però non è Fagioli o Tonali, ha fatto quello che ha fatto da 5-6 anni. Fagioli e Tonali si autodenunciano e lui dice che ha solo giocato a poker. Credono di essere intoccabili e non hanno quella onestà intellettuale di dire: ho sbagliato. Lui non sa che ci sono persone che hanno le prove. Se do i soldi ad un mio amico, mister X, e scommette a nome mio, io quindi non scommetto, ma scommette con i miei soldi e ci sono tutti i giri di denaro...", ha aggiunto Corona.

"Con l'accordo raggiunto, si chiude la partita della collaborazione attiva con la Procura Figc e ne inizia un'altra, ancora più importante per Nicolò, che lo porterà al completo recupero psicofisico e gli consentirà di tornare in campo per confermare il suo immenso talento". Queste le parole di Luca Ferrari e Armando Simbari, legali del giocatore della Juventus Nicolò Fagioli dopo l'accordo con la Procura federale della Figc con cui ha patteggiato una squalifica di 12 mesi, di cui 5 commutati in prescrizioni alternative.