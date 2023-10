Fagioli, Scommesse, Corona e Lippi: le ultimissime

Fagioli: "Chiedo scusa a tutti". Proseguono le indagini e Corona fa altri tre nomi. L'ex ct azzurro: "Milan-Juve sarà un match equilibrato"

ROMA - "Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità...". Lo scrive sui suoi profili social il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, all'indomani del patteggiamento con la procura della Figc che lo ha squalificato per 7 mesi più 5 di pene alternative per aver scommesso sul calcio. "O forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più. Presto parlerò", aggiunge il 22enne piacentino.

Chiusi i conti con Fagioli, ora la giustizia sportiva mette Tonali di fronte a un bivio: o continua a collaborare con la procura Figc - Chiné lo ha interrogato per la prima volta domenica in gran segreto - oppure rischia di stare fermo a lungo . Il fascicolo sul centrocampista del Newcastle è considerato dagli inquirenti molto più corposo, almeno nelle sue ricadute in ambito calcistico, poiché non c’è stata immediatezza tra i primi sospetti, la ricezione dell’avviso di garanzia e l’autodenuncia; e soprattutto perché, a differenza dello juventino, esiste il sospetto che Tonali abbia scommesso anche su situazioni di campo che riguardano le partite del Milan, la sua ex squadra, oltre che su Serie A e Champions.

Fabrizio Corona ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia “per esser stato censurato” da Nunzia De Girolamo ieri durante la trasmissione Avanti Popolo su Rai Tre. All’inviato Valerio Staffelli Corona ha rivelato i nomi di altri tre calciatori presunti colpevoli nella vicenda del calcio scommesse. Sarebbero Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). Corona avrebbe anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano. Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35). Alla Procura di Torino comunque, i tre nomi di calciatori fatti da Corona non risultano implicati nell'indagine sul calcio scommesse.

"Milan-Juventus sarà un match equilibrato tra due squadre di alto livello, con rose complete e alcuni giocatori eccellenti che possono fare la differenza. Mi aspetto un match aperto a qualsiasi risultato". Così all'Adnkronos l'ex allenatore della Juventus Marcello Lippi, in merito al big match di domenica a San Siro tra i bianconeri e i rossoneri. "Sono due saranno in lotta per lo scudetto con l'Inter fino alla fine", aggiunge Lippi.