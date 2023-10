Fagioli, Neymar, Benzema e Tevez: le ultimissime

Fagioli si allena con la Juve. Stagione finita per Neymar. Parla il legale di Benzema. Brutta caduta per Tevez

ROMA - La vita di Nicolò Fagioli è cambiata: è in attesa di squalifica per il caso scommesse, segue un percorso terapeutico per distruggere il gioco e non usa più i social. Ieri si è regolarmente allenato e lo farà sempre: la Juventus ha fatto quadrato e lo sostiene ha scelto di farlo lavorare normalmente alla vita della squadra e di corrispondergli regolarmente lo stipendio.

Ennesimo stop per Neymar che rimedia il sedicesimo infortunio nelle ultime sette stagioni (640 in tutto i giorni di stop). Nella sfida di qualificazione ai Mondiali persa 2-0 dal suo Brasile in Uruguay, il 31enne attaccante dell'Al-Hilal si è procurato la "rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro". Neymar "sarà sottoposto a intervento chirurgico in data da definire" e la sua stagione è già finita.

Il legame di Karim Benzema con i Fratelli Musulmani "è falso. Così a Le Parisien il legale di Benzema, Hugues Vigier, a propposito delle accuse del ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin: “Stiamo valutando un procedimento contro questo ministro in applicazione, ad esempio, della legge sulla manipolazione dell'informazione cara al nostro governo e per diffamazione o addirittura insulto pubblico, perché questo legame inesistente con i Fratelli Musulmani, che lui dice è notorio, è ovviamente presentato come dispregiativo. Non è accettabile che chi governa si creda autorizzato a fare qualcosa per puro opportunismo".

Paura per Carlos Tevez, che secondo quanto riporta 'Olé' è stato vittima di un brutto incidente domestico. Il 39enne ex attaccante della Juventus e della 'Seleccion', dopo aver avvertito delle vertigini, è svenuto in casa ed è caduto battendo la testa. Un duro colpo che lo ha costretto a "recarsi in ospedale dove gli sono stati applicati dei punti di sutura per chiudere una ferita all'arcata sopraccigliare sinistra".