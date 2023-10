Inghilterra, Smalling, Gravina e Fagioli: le ultimissime

L'Inghilterra sfotte l'Italia al bar. Smalling ancora fermo. Gravina: "Non facciamo carnbe da macello". La decisione di lady Fagioli

ROMA - Una sbronza in campo e anche fuori. Con il 3-1 di Wembley, l'Inghilterra di Southgate si è presa la sua (piccola) rivincita sull'Italia. Ma se per i Tre Leoni è troppo presto per iniziare a cantare di nuovo "It's coming home", non lo è per andare a festeggiare la qualificazione agli Europei 2024. Festeggiamenti scatenati, stando a quanto riportano i media inglesi, che sarebbero andati avanti fino alle 6 del mattino: star della serata Jack Grealish, James Maddison, Trent Alexander Arnold e il man of the match Jude Bellingham. Ma anche un mostruoso conto lasciato al bar e un clamoroso sfottò a uno degli azzurri di Spalletti.

Chris Smalling non ce la fa. Il difensore della Roma è ancora alle prese con un dolore tendineo a causa di un'infiammazione. L'inglese deve aspettare che passi ancora un po’ e poi giocare sul dolore. Difficile ma non impossibile. La Roma lo aspetta e gli chiede praticamente un sacrificio, perché la squadra con l’inglese fa una fase difensiva, senza ne fa un’altra. Oggi pomeriggio, lui, Renato Sanches e Llorente dovrebbero, sulla carta, provare ad allenarsi con i compagni, finalmente al completo dopo la sosta per le nazionali.

"Ho la sensazione che stiamo giocando sulla pelle di ragazzi molto giovani. Ho il dovere, come padre e come nonno, di difendere la dignità di tanti giovani italiani che in questo momento stanno diventando carne da macello, a livello di comunicazione diffusa e non particolarmente onesta". Così il n.1 della Figc, Gabriele Gravina, torna sulla vicenda delle scommesse a margine della presentazione del premio Aics di cultura sportiva Beppe Viola.

Dopo che Fagioli ha eliminato il proprio account Instagram, c'è stata un'altra presa di posizione in seguito alla bufera legata al caso scommesse. La fidanzata di Fagioli, Giulia Bernacci, ha disattivato i commenti dai propri post Instagram. Una decisione scaturita dagli insulti che le sono giunti sulla piattaforma, indirizzati nei suoi confronti e soprattutto al centrocampista bianconero. Insomma, non è affatto un momento semplice in casa Fagioli dopo la squalifica del calciatore.