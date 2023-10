Mouriho, Juventus, scommesse e Israele: le ultimissime

"Il Real Madrid segue Mourinho". La Juventus sta con fagioli e la Procura indaga sulle minacce al giocatore. La Uefa ferma il calcio in Israele

ROMA - Potrebbe sbocciare un nuovo amore tra il Real Madrid e José Mourinho. Secondo gli spagnoli di Mundo Deportivo il club blanco ha individuato nell'attuale tecnico della Roma l'erede di Carlo Ancelotti, che lascerà il Real a fine stagione in virtù di un impegno che partirà a giugno con la nazionale brasiliana. "José Mourinho è ricomparso sulla scena dei blancos come uno dei possibili sostituti di Ancelotti per la prossima stagione - si legge in un articolo della testata catalana - il portoghese è ormai tornato alla grande perché la massa dei tifosi del Real Madrid che non lo hanno dimenticato è più forte da quando il suo nome è riapparso come candidato per la panchina del Real".

"La Società prende atto del comunicato ufficiale della FIGC n 177/AA e conferma il suo pieno appoggio a Nicolò Fagioli nell'affrontare questo percorso, fornendo al ragazzo il necessario supporto nello svolgimento del piano terapeutico indicato e, come espressamente previsto nell'accordo, collaborando con la Federazione anche per individuare i cicli di incontro previsti". E' quanto si legge in una nota della Juventus. "Siamo fermamente convinti che Nicolò, con l'appoggio della Società, dei compagni di squadra, dei familiari e dei professionisti che lo assistono - conclude il comunicato - affronterà con grande senso di responsabilità il percorso terapeutico e formativo e, una volta scontata la squalifica, potrà tornare a competere con la dovuta serenità".

Sono già stati acquisiti dalla procura di Torino gli atti dell'interrogatorio che il centrocampista juventino, Nicolò Fagioli, ha reso davanti alla procura federale nelle scorse settimane, in relazione a presunte scommesse che sarebbero state fatte su piattaforme non autorizzate. Tra le carte anche quelle relative alle presunte minacce che il giocatore avrebbe denunciato di aver ricevuto se non avesse saldato il suo debito di gioco. Una questione sulla quale ora la procura del capoluogo piemontese sarebbe intenzionata a fare gli approfondimenti del caso.

Fino a nuovo avviso non si giocherà nessuna competizione Uefa in Israele. Lo ha annunciato il comitato esecutivo della Federcalcio europea con un comunicato ufficiale. "Dopo un'approfondita valutazione dell'attuale situazione di sicurezza e protezione nell'intero territorio di Israele, nessuna partita delle competizioni Uefa sarà giocata in Israele fino a nuovo avviso".