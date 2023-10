Napoli, Roma, Casale e Vucinic: le ultimissime

De Laurentiis: "Su Osimhen sono sereno". I Friedkin collaborano con la Procura per la questione plusvalenze. Casale querela Corona. Vucinic condannato per evasione

ROMA - “Con Antonio Conte ho fatto una vacanza anni fa alle Maldive, c'era anche la sua famiglia il resto è solo un pettegolezzo che demolisce chi oggi è incaricato di allenare la squadra e che mi infastidisce". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando con i giornalisti nel centro sportivo azzurro di Castelvolturno che parla anche del rinnovo di Osimhen: “Se dopo una stretta di mano le cose cambiano, la cosa dispiace, ne prendiamo atto ma poi la vita va avanti. Con lui ci sono ottimi rapporti, la scadenza del contratto è nel 2025, c'è tempo. Non dimenticate che ho venduto Koulibaly all'ultimo".

Massima collaborazione con la Procura, niente da nascondere nelle operazioni sotto verifica e la conferma di aver operato nel pieno rispetto delle norme vigenti. La Roma si prepara alla convocazione “tecnica” del 25 ottobre dai pm Sabina Calabretta e Rita Ceraso in merito alle indagini che la Procura della Repubblica sta svolgendo sul caso plusvalenze e che hanno portato lo scorso 5 aprile alla perquisizione delle sedi del club (a Trigoria e a viale Tolstoj) per le ipotesi di reato di false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

"Nicolò Casale ha sporto querela contro il signor Corona e gli editori che hanno dato voce alle calunnie di un pluripregiudicato, gia' condannato per estorsione proprio in danno di calciatori". Questo il comunicato stampa dell'avvocato Guido Furgiuele, legale del difensore della Lazio tirato in ballo da Fabrizio Corona in merito all'inchiesta sulle scommesse illecite. "Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo ed e' inaccettabile la gogna a cui e' sottoposto", conclude la nota dell'avvocato Furgiuele.

- Mirko Vucinic nei guai: l'ex attaccante di Roma, Juventus e Lecce è stato condannato a due anni di reclusione, con pena sospesa, per non aver dichiarato al fisco italiano una cifra vicina ai 6 milioni di euro, guadagnata tra il 2014 e 2017, negli anni della sua militanza nel club degli Emirati Arabi dell'Al-Jazira. La condanna, emessa in primo grado dal tribunale di Lecce, nasce da un'accusa di dichiarazione infedele.